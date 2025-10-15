Estudantes fazem serenata para senhora com Alzheimer, e vídeo repercute nas redes sociais

Em um gesto de empatia e cuidado, estudantes da Faculdade Adventista de Minas Gerais (FADMINAS), em Lavras (MG), fizeram uma serenata improvisada para uma idosa que sofre de Alzheimer e que em todas as noites tem o costume de ir até a sacada para dar um tchauzinho para os alunos que passam.

Poucos momentos antes da cantoria de amor, um carro se aproximou dos estudantes que aguardavam o ônibus com um pedido diferente: era o filho da idosa, que se chama dona Aparecida, querendo que os estudantes respondessem à senhora que fica na sacada. "Minha mãe espera vocês todos os dias na sacada para dar tchauzinho. Ela tem Alzheimer e isso alegra o dia dela" compartilhou o filho.

Mas o filho da senhora não imaginava que os alunos organizariam uma grande serenata para sua mãe. Em poucos minutos o que eram apenas alguns estudantes viraria uma multidão. O estudante que gravou o vídeo, Thiago Carvalho, compartilha que em menos de cinco segundos todos os estudantes que estavam no local começaram a cantar também.

Estagiário sob supervisão de Aline Conde*