Estudantes fazem serenata para senhora com Alzheimer, e vídeo repercute nas redes sociais

A ação dos alunos na parada de ônibus ganhou grande proporção

Escrito por
Gabriel Bezerra* gabriel.bezerra@svm.com.br
País
Na esquerda, foto de uma senhora na varanda ao lado de um homem, apreciando a serenata que os alunos que estão na foto ao lado fizeram para ela.
Legenda: Surpresa realizada por alunos nasceu de um pedido do filho da idosa e se transformou em exemplo de empatia que viralizou nas redes sociais
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em um gesto de empatia e cuidado, estudantes da Faculdade Adventista de Minas Gerais (FADMINAS), em Lavras (MG), fizeram uma serenata improvisada para uma idosa que sofre de Alzheimer e que em todas as noites tem o costume de ir até a sacada para dar um tchauzinho para os alunos que passam.

Poucos momentos antes da cantoria de amor, um carro se aproximou dos estudantes que aguardavam o ônibus com um pedido diferente: era o filho da idosa, que se chama dona Aparecida, querendo que os estudantes respondessem à senhora que fica na sacada. "Minha mãe espera vocês todos os dias na sacada para dar tchauzinho. Ela tem Alzheimer e isso alegra o dia dela" compartilhou o filho. 

@diariodonordeste Em um gesto de empatia e cuidado, estudantes da Faculdade Adventista de Minas Gerais (FADMINAS), em Lavras (MG), fizeram uma serenata improvisada para a dona Aparecida, senhora que aparece no vídeo. A idosa sofre de Alzheimer e, todas as noites, tem o costume de ir até a sacada para dar um tchauzinho para os alunos que passam. Poucos momentos antes da cantoria de amor, um carro se aproximou dos estudantes que aguardavam o ônibus com um pedido um tanto que diferente. O filho de dona Aparecida pediu para que os estudantes respondessem à senhora que fica na sacada. "Minha mãe espera vocês todos os dias na sacada para dar tchauzinho. Ela tem Alzheimer e isso alegra o dia dela" compartilhou o filho. Mas o filho da senhora não imaginava que os alunos organizariam uma grande serenata para sua mãe, em poucos minutos o que eram apenas poucos estudantes virou uma multidão. O estudante que gravou o vídeo, Thiago Carvalho, compartilha que em menos de cinco segundos todos os estudantes que estavam no local começaram a cantar também. #estudantes #serenata #alzheimer #DiáriodoNordeste #TikTokNotícias ♬ som original - Diário do Nordeste
Mas o filho da senhora não imaginava que os alunos organizariam uma grande serenata para sua mãe. Em poucos minutos o que eram apenas alguns estudantes viraria uma multidão. O estudante que gravou o vídeo, Thiago Carvalho, compartilha que em menos de cinco segundos todos os estudantes que estavam no local começaram a cantar também.  

Estagiário sob supervisão de Aline Conde*

