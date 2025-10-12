Círio de Nazaré reúne mais de 2,5 millhões em Belém durante seis horas de procissão

A 233ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, realizado neste domingo (12), em Belém do Pará, reuniu cerca de 2,5 milhões de pessoas em procissão católica por cerca de 3,6 km.

O momento foi iniciado ainda nas primeiras horas da manhã, por volta das 6h15, quando uma missa foi conduzida por Dom Alberto Taveira. Logo em seguida, a berlinda com a santa saiu da Catedral da Sé, pouco depois das 7h, e seguiu até a Praça Santuário, às 12h.

A berlinda do Círio, então, percorreu o centro histórico de Belém, como já é de costume do evento, passando pelo Ver-o-Peso, Estação das Docas, praça da República e outros pontos da cidade.

A decoração, inclusive, tem na composição flores brancas nobres, como orquídeas phalaenopsis, lírios dobrados, hortênsias, rosas, cravos e anastasias. Milhares tentaram tocar um pedaço da corda do Círio, um dos principais símbolos da romaria.

Seis horas de percurso

Ao todo, a procissão durou cerca de seis horas, meia hora a menos do que no ano passado. No percurso, fieis se reuniram para também pagar promessas, pedir bênçãos ou agradecer por graças alcançadas.

Entre os famosos que estiveram presentes, nomes como Rafa Kalimann, Fafá de Belém, Zeca Camargo, Alane Dias e Francisco Gil foram destacados.

O Círio é reconhecido como a maior procissão católica do mundo e, desde 2014, a Unesco reconheceu como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

O impacto econômico no ano passado foi superior a R$ 190 milhões, número que deve ser maior em 2025 devido ao número crescente de fieis e admiradores que chegam a Belém para o Círio.