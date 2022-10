O que é Círio de Nazaré? Conheça festa religiosa tradicional em Belém

A 230ª edição do Círio de Nazaré, em Belém, acontece neste domingo (9) para celebrar a padroeira da Amazônia. Mais de dois milhões de pessoas devem caminhar em oração e devoção à santa em romaria de seis horas em um percurso de 3,600 km. Tamanha festa fez o evento religioso é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

O tema deste ano é "Maria, Mãe e Mestra", cujo objetivo é convidar os fiéis para refletir sobre os ensinamentos de Maria para a pregação do evangelho de Cristo.

A romaria sai da Catedral de Belém à Basílica Santuário, erguida no mesmo local onde a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi achada pelo caboclo Plácido em 1700.

Ao longo do percurso, os católicos percorrem o Centro Histórico de Belém e monumentos históricos da cidade, como o Ver-o-Peso, Estação das Docas, Praça da República, entre outros.

História do Círio de Nazaré

Celebrado desde o dia 8 de setembro de 1793 e tradicionalmente no segundo domingo a partir de outubro de 1901, o Círio de Nazaré iniciou após caboclo Plácido achar uma imagem de Nossa Senhora às margens de riacho próximo de onde hoje fica a Basílica Santuário.

Relatos apontam que ele levou a imagem para sua casa e a colocou em um altar de miriti. Porém, no dia seguinte, o objeto teria sumido. Ao retornar ao local do achado, o caboclo percebeu que ela estava no mesmo lugar do dia anterior.

O fato se repetiu e a notícia tomou maiores proporções, até a imagem ser levada para o Palácio do Governo, para o Paço Episcopal e à recém-erguida Catedral, de onde ela também sumiu. Por conta dos constantes desaparecimentos, Plácido teria entendido que a imagem deveria ficar no lugar em que havia sido encontrada.

Atualmente a imagem orginal segue o ano todo no Glória, na Basílica Santuário. Já a imagem Peregrina participa das festividades do Círio.

Durante as festividades em honra à Nossa Senhora de Nazaré, são realizadas missas, vigílias de oração, o Arraial de Nazaré, o Círio Musical e a descida da Imagem do Achado, do Glória para o Altar da Basílica Santuário.