Mulher é acusada de ser 'serial killer' após matar quatro pessoas envenenadas em SP e RJ

Irmã e filha de uma das vítimas também foram presas acusadas de serem cúmplices

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto que contém Ana Paula Veloso Fernandes, mulher acusada ser serial killer. Ela é loira, está com óculos escuros em cima da cabeça, veste uma camisa amarela escura e segura flores na mão esquerda.
Legenda: Ana Paula Veloso Fernandes é acusada de matar quatro pessoas envenenadas.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Uma mulher de 35 anos foi presa após denúncia do Ministério Público (MP) acusada de matar quatro pessoas, possivelmente envenenadas, entre janeiro e maio deste ano. Ana Paula Veloso Fernandes é estudante de Direito e virou ré com a alcunha de 'serial killer'.

Os crimes aconteceram entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Foram mortos Marcelo Hari Fonseca e Maria Aparecida Rodrigues, em Guarulhos (SP); Neil Corrêa da Silva, em Duque de Caxias (RJ); e Hayder Mhazres, em São Paulo (SP).

Conforme informações do portal g1, a promotoria do MP afirma que Ana Paula matou essas pessoas por envenenamento, que ainda está em processo de perícia para determinar qual foi a substância usada para os assassinatos. Pelo menos três vítimas terão os corpos exumados.

Além da 'serial killer', foram acusadas Roberta Cristina Veloso Fernandes, irmã gêmea de Ana Paula, e Michelle Paiva da Silva, de 43 anos, filha de uma das vítimas. Ambas são suspeitas de envolvimento nos crimes. Michelle foi presa em uma operação conjunta das polícias civis fluminense e paulista.

Interesses financeiros

A investigação aponta que o interesse de Ana Paula era de ficar com os bens das vítimas. Ela se aproximou das quatro pessoas fingindo interesses amorosos ou de amizade. O MP ainda busca detalhes para saber se o número de assassinatos é maior.

"Além da gravidade em concreto das infrações cometidas ser indiscutível, bem como de estarmos diante de uma verdadeira serial killer", disse o despacho da decisão do MP que pediu a conversão da prisão da estudante de temporária para preventiva.

A primeira prisão de Ana Paula foi no início de julho. Na ocasião, ela teria confessado que tentou envenenar alunos da turma dela de Direito de uma universidade em Guarulhos.

A estudante afirmou que envenenou o bolo por vingança, além de incriminar a esposa de um policial militar com quem mantinha uma relação extraconjugal.

Prisão de cúmplice incriminou serial killer

A prisão de Michelle mudou os rumos da investigação. Teria sido a mulher de 43 anos quem contratou Ana Paula para matar o próprio pai, Neil, de 65 anos. Ele morreu após comer uma feijoada levada pela estudante.

Michelle e Ana Paula eram colegas de faculdade, e a filha do idoso teria pago R$ 4 mil a assassina do próprio pai para que ela saísse de Guarulhos e fosse a Duque de Caxias envenenar a comida do homem.

A investigação aponta que Ana Paula teria matado dez cachorros durante os testes para saber se o veneno faria efeito. 

