Mulher é acusada de ser 'serial killer' após matar quatro pessoas envenenadas em SP e RJ

Uma mulher de 35 anos foi presa após denúncia do Ministério Público (MP) acusada de matar quatro pessoas, possivelmente envenenadas, entre janeiro e maio deste ano. Ana Paula Veloso Fernandes é estudante de Direito e virou ré com a alcunha de 'serial killer'.

Os crimes aconteceram entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Foram mortos Marcelo Hari Fonseca e Maria Aparecida Rodrigues, em Guarulhos (SP); Neil Corrêa da Silva, em Duque de Caxias (RJ); e Hayder Mhazres, em São Paulo (SP).

Conforme informações do portal g1, a promotoria do MP afirma que Ana Paula matou essas pessoas por envenenamento, que ainda está em processo de perícia para determinar qual foi a substância usada para os assassinatos. Pelo menos três vítimas terão os corpos exumados.

Além da 'serial killer', foram acusadas Roberta Cristina Veloso Fernandes, irmã gêmea de Ana Paula, e Michelle Paiva da Silva, de 43 anos, filha de uma das vítimas. Ambas são suspeitas de envolvimento nos crimes. Michelle foi presa em uma operação conjunta das polícias civis fluminense e paulista.

Veja também País PM é morto em assalto durante romaria para Aparecida País Comerciante intoxicado por metanol é salvo por vodca russa e recebe alta