Mulher é acusada de ser 'serial killer' após matar quatro pessoas envenenadas em SP e RJ
Irmã e filha de uma das vítimas também foram presas acusadas de serem cúmplices
Uma mulher de 35 anos foi presa após denúncia do Ministério Público (MP) acusada de matar quatro pessoas, possivelmente envenenadas, entre janeiro e maio deste ano. Ana Paula Veloso Fernandes é estudante de Direito e virou ré com a alcunha de 'serial killer'.
Os crimes aconteceram entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Foram mortos Marcelo Hari Fonseca e Maria Aparecida Rodrigues, em Guarulhos (SP); Neil Corrêa da Silva, em Duque de Caxias (RJ); e Hayder Mhazres, em São Paulo (SP).
Conforme informações do portal g1, a promotoria do MP afirma que Ana Paula matou essas pessoas por envenenamento, que ainda está em processo de perícia para determinar qual foi a substância usada para os assassinatos. Pelo menos três vítimas terão os corpos exumados.
Além da 'serial killer', foram acusadas Roberta Cristina Veloso Fernandes, irmã gêmea de Ana Paula, e Michelle Paiva da Silva, de 43 anos, filha de uma das vítimas. Ambas são suspeitas de envolvimento nos crimes. Michelle foi presa em uma operação conjunta das polícias civis fluminense e paulista.
Interesses financeiros
A investigação aponta que o interesse de Ana Paula era de ficar com os bens das vítimas. Ela se aproximou das quatro pessoas fingindo interesses amorosos ou de amizade. O MP ainda busca detalhes para saber se o número de assassinatos é maior.
"Além da gravidade em concreto das infrações cometidas ser indiscutível, bem como de estarmos diante de uma verdadeira serial killer", disse o despacho da decisão do MP que pediu a conversão da prisão da estudante de temporária para preventiva.
A primeira prisão de Ana Paula foi no início de julho. Na ocasião, ela teria confessado que tentou envenenar alunos da turma dela de Direito de uma universidade em Guarulhos.
A estudante afirmou que envenenou o bolo por vingança, além de incriminar a esposa de um policial militar com quem mantinha uma relação extraconjugal.
Prisão de cúmplice incriminou serial killer
A prisão de Michelle mudou os rumos da investigação. Teria sido a mulher de 43 anos quem contratou Ana Paula para matar o próprio pai, Neil, de 65 anos. Ele morreu após comer uma feijoada levada pela estudante.
Michelle e Ana Paula eram colegas de faculdade, e a filha do idoso teria pago R$ 4 mil a assassina do próprio pai para que ela saísse de Guarulhos e fosse a Duque de Caxias envenenar a comida do homem.
A investigação aponta que Ana Paula teria matado dez cachorros durante os testes para saber se o veneno faria efeito.