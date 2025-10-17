Padre flagrado com noiva de fiel é afastado

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Nova Maringá (MT) afastou o padre Luciano Braga Simplício após a repercussão, nesta semana, de um vídeo vazado que mostra o sacerdote com a noiva de um fiel na casa paroquial.

Conforme divulgado pelo g1, a paróquia informou que as missas agora são realizadas pelo padre Pedro Hagassis, de 76 anos. O religioso recebeu a ordenação presbiteral em janeiro de 2011.

Entenda o caso

As imagens que circularam nas redes sociais foram registradas na casa paroquial de Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá. No vídeo, dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro, após o padre se negar a abri-las. Logo depois, a mulher, de 21 anos, é flagrada chorando embaixo da pia do banheiro.

O padre negou envolvimento com a mulher em um áudio compartilhado nas redes sociais. Segundo o religioso, a noiva do fiel pediu permissão apenas para usar o quarto, tomar um banho e trocar de roupa, pois ela havia trabalhado pela manhã na igreja.

“Ela brincou ‘padre, eu vou dormir ali’, e eu disse que era para ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha e o menino [noivo] tinha viajado”, disse.

A Diocese de Diamantino (MT), responsável pela comunidade onde o padre atua, afirmou em nota que abriu uma investigação sobre a conduta dele.

"Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos", informou a diocese.

A Polícia Civil informou que a jovem registrou um boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens, ainda na segunda-feira (13).

O que pode acontecer com o padre

Em casos de violação do celibato, a Igreja Católica tem como base o Código de Direito Canônico, de 1983, promulgado pelo papa João Paulo II. Conforme o documento, os padres do rito latino são proibidos de manter relações afetivas ou sexuais.

A violação dessa regra é considerada uma infração grave, afetando a credibilidade do religioso e o testemunho da igreja diante da comunidade.

Estão previstas medidas disciplinares, que podem variar de uma advertência formal até a suspensão das funções clericais. Em casos mais graves ou reincidentes, o sacerdote pode ser oficialmente afastado.

A responsabilidade pela investigação e aplicação das sanções é do bispo diocesano, que avalia se o caso pode ser resolvido localmente ou se deve ser encaminhado à Congregação para o Clero, no Vaticano.

Suspeitos de vazar vídeo viram alvo de operação da polícia

A Polícia Civil cumpriu, nessa quinta-feira, quatro mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos de divulgarem o vídeo do padre e da jovem. O inquérito investiga os crimes de constrangimento ilegal qualificado, dano qualificado, invasão de domicílio qualificada, exposição de intimidade e dano psicológico contra a vítima.

A apuração policial começou após a família da noiva registrar um boletim de ocorrência denunciando o vazamento das imagens do flagrante.

Segundo a Polícia, a operação visa apreender dispositivos eletrônicos que possam conter outros registros da vítima, como celulares, computadores, cartões de memória, pen drives e outras mídias. As investigações estão em andamento.