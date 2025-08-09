Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 pessoas mortas e 46 feridas em Mato Grosso

Uma colisão entre um ônibus de viagem e uma carreta causou a morte de 11 pessoas e deixou 46 feridas, na noite desta sexta-feira (8), em Mato Grosso.

O acidente aconteceu por volta das 21h30, na BR-163, em Lucas do Rio Verde.

A Nova Rota do Sul, concessionária que administra a rodovia, informou que os passageiros feridos foram encaminhados aos hospitais da região.

Do total de 46 feridos, 12 pessoas estão em estado grave, incluindo o motorista da carreta, e 26 estão em estado moderado e oito tiveram lesões leves.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Como ocorreu o acidente?

De acordo com informações preliminares, o ônibus, que pertence à empresa Rio Novo, seguia para Sinop (MT) e colidiu de frente com uma carreta que transportava caroço de algodão, na altura do quilômetro 648 da rodovia.

Durante a madrugada, o local passou por perícia. Por volta das 7h40 deste sábado (9), o tráfego foi liberado.