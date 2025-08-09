Homens desaparecem após viajar para cobrar dívida de R$ 1 milhão; veja o que se sabe

Quatro homens desapareceram na terça-feira (5) após três deles saírem de São José do Rio Preto (SP) rumo a Icaraíma (PR) para cobrar uma dívida supostamente no valor de R$ 1 milhão. Os homens, identificados como Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão incomunicáveis desde então.

A esposa de Robishley Hirnani, Denise Cristina Pereira, denunciou o caso à Polícia Civil na quarta-feira (6), já que ele, Rafael Juliano e Diego Henrique não responderam às mensagens e não atenderam às ligações. Os três saíram de São José do Rio Preto com destino ao Paraná.

Denise, segundo relatado ao g1, informou que eles chegaram ao Paraná, por volta das 11h na terça-feira e os três homens encontraram o quarto, identificado como Alencar, que auxiliaria na cobrança da dívida referente a um negócio jurídico envolvendo o não pagamento integral de uma propriedade rural.

O comprador não teve a identidade informada. O quarto homem também está desaparecido.

Troca de mensagens

Na troca de mensagens entre Denise e o marido Robishley Hirnani, último contato do casal antes do desaparecimento dele e de mais dois homens que viajaram de São José do Rio Preto até Icaraíma para cobrar a dívida, Robishley pergunta à esposa, por volta das 8h na terça-feira, como estava a filha deles, de sete anos, que estava com dor de garganta.

Na sequência, ele afirma em mensagem de voz que também “está mal”, se referindo ao estado de saúde, e diz “não vai virar nada aqui”. Segundo a esposa, o homem desacreditava de que a cobrança resultaria no pagamento da dívida.

Conforme Denise, esse foi o último contato. Após isso, o celular do marido passou a cair direto na caixa postal e as mensagens não foram mais recebidas e visualizadas. Com a ausência de sinais, às 14h45 Denise escreveu: “Seu celular só desligado. Assim que você pegar o celular me liga, tô preocupada.”

Segundo ela, Robishley costuma viajar para cobrar as dívidas, embora ela não aprove a ação. Quando o conheceu, há cerca de dez anos, explica ela, ele já fazia cobranças.

A ocorrência foi registrada como desaparecimento de pessoa pela Polícia Civil.