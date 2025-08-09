Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homens desaparecem após viajar para cobrar dívida de R$ 1 milhão; veja o que se sabe

Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão incomunicáveis desde terça (5)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:28)
País
Legenda: Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (ao fundo) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto (SP) e Alencar Gonçalves de Souza
Foto: Arquivo Pessoal

Quatro homens desapareceram na terça-feira (5) após três deles saírem de São José do Rio Preto (SP) rumo a Icaraíma (PR) para cobrar uma dívida supostamente no valor de R$ 1 milhão. Os homens, identificados como Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão incomunicáveis desde então.

A esposa de Robishley Hirnani, Denise Cristina Pereira, denunciou o caso à Polícia Civil na quarta-feira (6), já que ele, Rafael Juliano e Diego Henrique não responderam às mensagens e não atenderam às ligações. Os três saíram de São José do Rio Preto com destino ao Paraná.

Veja também

teaser image
País

Empresário agride mulher com sequência de cotoveladas e socos em elevador no Distrito Federal

teaser image
País

Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília por suposta ameaça de bomba

teaser image
País

Jovem de 17 anos é agredida a tesouradas durante briga com colega de classe, em SP

Denise, segundo relatado ao g1, informou que eles chegaram ao Paraná, por volta das 11h na terça-feira e os três homens encontraram o quarto, identificado como Alencar, que auxiliaria na cobrança da dívida referente a um negócio jurídico envolvendo o não pagamento integral de uma propriedade rural. 

O comprador não teve a identidade informada. O quarto homem também está desaparecido. 

Troca de mensagens

Na troca de mensagens entre Denise e o marido Robishley Hirnani, último contato do casal antes do desaparecimento dele e de mais dois homens que viajaram de São José do Rio Preto até Icaraíma para cobrar a dívida, Robishley pergunta à esposa, por volta das 8h na terça-feira, como estava a filha deles, de sete anos, que estava com dor de garganta.

Na sequência, ele afirma em mensagem de voz que também “está mal”, se referindo ao estado de saúde, e diz “não vai virar nada aqui”. Segundo a esposa, o homem desacreditava de que a cobrança resultaria no pagamento da dívida.

Conforme Denise, esse foi o último contato. Após isso, o celular do marido passou a cair direto na caixa postal e as mensagens não foram mais recebidas e visualizadas. Com a ausência de sinais, às 14h45 Denise escreveu: “Seu celular só desligado. Assim que você pegar o celular me liga, tô preocupada.”

Segundo ela, Robishley costuma viajar para cobrar as dívidas, embora ela não aprove a ação. Quando o conheceu, há cerca de dez anos, explica ela, ele já fazia cobranças.

A ocorrência foi registrada como desaparecimento de pessoa pela Polícia Civil. 

 

 

Assuntos Relacionados
País

Homens desaparecem após viajar para cobrar dívida de R$ 1 milhão; veja o que se sabe

Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão incomunicáveis desde terça (5)

Redação
Há 9 minutos
Pessoa com cabelo castanho escuro e blusa preta, brigando com outra pessoa em um ambiente interno que parece uma sala de aula de escola
País

Jovem de 17 anos é agredida a tesouradas durante briga com colega de classe, em SP

Caso aconteceu na última quinta-feira (17) e repercutiu nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Aeroporto com várias aeronaves da TAM Linhas Aéreas estacionadas em frente ao terminal, visto de cima em uma manhã ensolarada.
País

Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília por suposta ameaça de bomba

Apesar do susto, a PF descartou a presença de material explosivo na aeronave

Redação
08 de Agosto de 2025
Imagem das agressões
País

Empresário agride mulher com sequência de cotoveladas e socos em elevador no Distrito Federal

Homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (7)

Redação
07 de Agosto de 2025
foto de rua em que trabalhador se confundiu e escreveu PRAE ao invés de PARE em obra de trânsito em Cuiabá
País

Funcionário se confunde e escreve 'PRAE' em vez de 'PARE' em obra de trânsito em Cuiabá

O trabalhador ficou responsável por fazer a pintura no asfalto, mas acabou errando a escrita da palavra

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto de casal encontrado morto após queda de carro em penhasco de 400 metros no Espírito Santo
País

Casal é encontrado morto após queda de carro em penhasco de 400 metros no Espírito Santo

Vítimas teriam saído para namorar e caído do alto da rampa de voo livre

Redação
07 de Agosto de 2025
Policial Militar baleado na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo
País

Policial militar é baleado no pescoço durante perseguição em Paraisópolis, zona sul de São Paulo

O agente passou por exames e não corre risco de vida

Lucas Monteiro
07 de Agosto de 2025
Carro invade autoescola no Paraná
País

Aluna perde controle do carro em tentativa de baliza e invade autoescola no Paraná

A cena foi flagrada por uma câmera de segurança do local

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto de carro batido após perseguição policial por conta de sequestro de motorista de app em São Paulo
País

Criminosos sequestram motorista de app e batem carro durante fuga em SP

A Polícia foi acionada após a esposa do motorista perceber uma atividade suspeita por meio de um rastreador

Redação
07 de Agosto de 2025
Imagem de uma mulher com expressão séria, cabelo escuro, pele clara e sem maquiagem, em fundo branco. Fotografia de rosto e pescoço.
País

Brasileira foragida é presa em Portugal suspeita de matar os cinco filhos envenenados

Gisele Oliveira foi encontrada na cidade de Coimbra após ficar desaparecida por mais de um ano

Redação
06 de Agosto de 2025
Imagens do incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica Effa Motors
País

Funcionários registram incêndio de grandes proporções em fábrica de veículos em Manaus

O incêndio atinge a fábrica Effa Motors, localizada em Manaus, capital do Amazonas

Redação
05 de Agosto de 2025
Homem ataca altar em igreja histórica
País

Homem que detonou explosivo em altar de igreja tem computador e celulares apreendidos em SC

Suspeito sofre de transtornos psiquiátricos, segundo delegado que cuida do caso

Redação
05 de Agosto de 2025
Clínica UPA 24 horas na cidade, com fachada azul e verde, oferecendo atendimento de emergência e serviços de saúde 24 horas. Estrutura moderna para atendimento rápido.
País

Jovem de 20 anos morre após tentativa de aborto clandestino em motel, diz Polícia

Casal suspeito de ter cometido o crime segue preso desde o último sábado (2)

Redação
05 de Agosto de 2025
Samille Ornelas, de 31 anos, que foi impedida de preencher vaga de cotista na UFF e enviou o caso à Justiça
País

Aluna cotista perde vaga em curso de Medicina por não ser considerada parda

Samille Ornelas, de 31 anos, conta que chegou a cursar um semestre do curso após liminar, mas foi impedida de continuar

Redação
05 de Agosto de 2025
Imagem câmera de segurança capta criança de três anos sozinha no meio da rua, procurando mãe que tinha ido a baile funk em SP
País

Vídeo flagra criança de três anos sozinha na rua, procurando mãe que tinha ido a baile funk em SP

Mulher foi presa no último domingo (3), mas Justiça concedeu liberdade provisória

Redação
04 de Agosto de 2025
Isaque correndo bêbado e de chinelo
País

Homem bêbado que viralizou ao participar de corrida de chinelo recebe apoio para largar vício

Imagens repercutiram nas redes sociais no último fim de semana

Redação
04 de Agosto de 2025
Destroços da colisão em Minas Gerais
País

Oito pessoas morrem em colisão entre moto, carros e micro-ônibus em MG

Entre as vítimas estão uma criança de 8 anos e uma adolescente de 17

Redação
04 de Agosto de 2025
População entrou em delegacia para linchar e queimar homem que matou mulher
País

Homem suspeito de matar companheira a facadas é linchado e queimado vivo em delegacia do Amazonas

José Andrei de Matos Rodrigues também teria esfaqueado a filha da mulher

Redação
04 de Agosto de 2025
Avião da Voepass
País

'Remorso desgraçado', diz funcionário da Voepass que omitiu falha em avião por ordem de superior

A aeronave da Voepass saiu Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, mas caiu em Vinhedo, a 80 km da capital paulista

Redação
03 de Agosto de 2025
Morango do Amor - Joias
País

Morango do amor de luxo é vendido por R$ 2,3 mil em São Paulo

Segundo autor da adaptação luxuosa do doce que viralizou na internet, lista de compradores inclui famosos

Redação
02 de Agosto de 2025