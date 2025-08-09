Jovem de 17 anos é agredida a tesouradas durante briga com colega de classe, em SP

Uma jovem de 17 anos ficou gravemente ferida após ser agredida com uma tesoura durante uma briga com uma colega de classe. O caso aconteceu na última quinta-feira (7), em uma escola estadual no Parque São Lucas, em São Paulo.

O momento foi filmado por alunos e divulgado nas redes sociais. Nas imagens, as adolescentes, que não tiveram os nomes divulgados, se agridem no chão de uma sala de aula, até que uma delas puxa uma tesoura e atinge a outra repetidas vezes no rosto e corpo.

Também é possível ver que uma professora tenta apartar a briga, mas sem sucesso. Ao final do vídeo, a vítima aparece com o rosto coberto de sangue. "Olha o que ela fez comigo, eu vou acabar com ela", diz a jovem no vídeo a um outro colega.

Veja o momento da briga

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), informou que a Polícia acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que levou a vítima até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela recebeu tratamento e já está liberada.

A tesoura utilizada na agressão foi apreendida pelas autoridades, que também conversaram com as jovens e o vice-diretor da escola.

A investigação da Polícia Militar levantou que a briga teve início após a vitima ter empurrado uma mesa contra a agressora. O caso foi registrado como lesão corporal pelo 42º Distrito Policial de São Paulo.

Adolescentes tinham histórico de brigas

Conforme informações do g1, o vice-diretor da escola contou à Polícia que as duas jovens não se entendiam há algum tempo.

Em outro episódio, registrado na última terça-feira (5), a agressora, de 18 anos, recebeu chutes no rosto da outra colega, mas sem lesões graves.

No Boletim de Ocorrência (B.O), a jovem afirmou que vinha sofrendo ameaças da aluna agredida, e que os pais dela chegaram a pedir providências à escola.

Por estar sob cuidados médicos, a vítima não compareceu à delegacia para prestar depoimento. Já a outra jovem foi liberada.

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Educação de São Paulo informou que acompanha o caso junto do Conselho Tutelar, e anunciou que "ações de conscientização voltadas à promoção da cultura de paz na escola estão previstas para acontecerem" nos próximos dias.

"Uma profissional do programa Psicólogos nas Escolas foi designada para prestar atendimento à estudante", finaliza a nota.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Wagner Mendes