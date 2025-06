Briga entre estudantes é registrada em escola estadual de Aratuba

Uma briga entre alunos do Colégio Estadual José Joacir Pereira, localizado em Aratuba, no interior do Ceará, foi registrada na manhã da última segunda-feira (16), durante o intervalo das aulas. A confusão, que envolveu vários estudantes, foi filmada por outros colegas.

Nos vídeos, é possível ver agressões físicas entre os alunos e ouvir gritos que incentivam a violência. Alguns estudantes também reagem com espanto à situação. Até o momento, não há confirmação sobre o que motivou o confronto.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) informou que o caso teria sido provocado por fatores externos à rotina da escola. A direção da unidade seguiu os protocolos previstos no regimento interno, construído com a participação de pais, responsáveis e membros da comunidade escolar.

As famílias dos alunos envolvidos foram notificadas, e o Conselho Tutelar foi acionado. Para acompanhar a situação, uma psicóloga e uma assistente social serão enviadas à escola nesta quarta-feira (18). A equipe deve realizar atividades com foco na aproximação entre escola, família e comunidade.

A Seduc reforçou ainda que qualquer medida envolvendo estudantes deve respeitar o sigilo e a proteção individual, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).