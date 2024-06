Autora atacada por pitbulls, Roseana Murray deve receber doação de prótese

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, que perdeu o braço em ataque de três pitbulls, deve receber a doação de uma prótese da Prefeitura de Saquarema. A primeira consulta em uma clínica de próteses no Rio de Janeiro ocorre no dia 24 de junho. "Sonho com um braço azul", revelou em publicação no Instagram, nesta quinta-feira (13).

"Estou muito feliz com a possibilidade da Prefeitura de Saquarema me doar o braço artificial", acrescentou. Após sofrer o ataque, ela ficou internada por 13 dias no Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

Veja também Verso Escritora Roseana Murray volta a hospital para manter cuidados após ataque de pitbulls País Escritora Roseana Murray reencontra homem que a salvou de ataque de pitbulls: 'Arriscou sua vida'

Apesar da gravidade do caso, Roseana tem tratado o assunto com leveza nas redes sociais, compartilhando o desejo de escrever um livro para crianças que, assim como ela, não tem um dos braços. O desejo foi compartilhado em entrevista ao Globo, quando ela recebeu a alta médica, no dia 18 de abril.

"Já consegui a melhor ilustradora para mim, das melhores do Brasil, Mariana Massarani. Quero fazer um livro em conjunto, com opiniões das minhas amigas. Nesse caso, a gente vai fazer esse livro para crianças que podem ter perdido algum membro, mas com muito humor". Roseana Murray Escritora

RELEMBRE O CASO

Roseana Murray foi atacada por três pitbulls em Gravatá, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, na manhã do dia 5 de abril. Segundo o relato de uma amiga concedido ao g1, a mulher foi arrastada e teve parte de um dos braços arrancada com mordidas dos animais.

Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Baixada Fluminense, após ter sido levada de helicóptero em estado grave. A escritora teve graves ferimentos na cabeça e nos braços.

Os animais foram levados para um lar temporário até o fim da perícia onde ocorreu o ataque.

Os tutores foram identificados como Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos. Eles foram proibidos pela justiça de adquirir outros animais domésticos até o julgamento do mérito do habeas corpus.