Idoso diagnosticado com hemorroida passa por cirurgia na vesícula por engano

Um idoso, de 82 anos, foi vítima de um erro médico na última terça-feira (11), na Santa Casa de Birigui (SP). O homem foi diagnosticado com hemorroida, mas foi levado ao centro cirúrgico para uma operação na vesícula. As informações são do g1.

No boletim de ocorrência, o idoso relatou que só descobriu o erro médico após sair da cirurgia. Ao acordar da anestesia, ele percebeu que tinha curativo na região da barriga.

O homem questionou o enfermeiro sobre o que havia ocorrido e foi informado pelo profissional de que ele havia sido operado da vesícula e não da hemorroida, que era o previsto.

A Santa Casa de Birigui confirmou o ocorrido. "Considerando que a direção do hospital preza pelo cumprimento da lei e da ordem, vinculada aos princípios constitucionais pátrios, a Santa Casa informa que iniciou o procedimento de sindicância para apurar os fatos e tomará as medidas administrativas e legais cabíveis", disse em nota.