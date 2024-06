Agressões e ciúmes: veja o que se sabe sobre caso da mulher que caiu do 5º andar de prédio na BA

A Polícia Civil da Bahia investiga as circunstâncias da queda de uma mulher de 27 anos do quinto andar de um prédio de luxo em Salvador, na Bahia, no último domingo (9). A vítima afirma que se jogou da janela do apartamento para fugir das agressões do namorado, conforme informações do g1.

Em depoimento, a vítima denunciou ter sofrido uma série de agressões antes da queda, como murros, chutes e xingamentos, violência que teria sido motivada por uma crise de ciúmes. As agressões ocorreram no apartamento onde o suspeito mora, na Avenida Paralela, importante via de Salvador. Ele foi preso em flagrante.

A jovem caiu em cima de um elevado de madeira, que amorteceu a queda. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital da Cidade, de onde teve alta na segunda-feira (10). A jovem conseguiu uma medida protetiva contra o suspeito

O suspeito, identificado como Igor Costa Campos, de 39 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi autuado por lesão corporal dolosa, mas negou que tenha agredido a mulher, alegando que ela se atirou do prédio porque ele decidiu terminar o relacionamento. O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

Na audiência de custódia que manteve a prisão, foi revelado que o suspeito ria enquanto praticava as agressões contra a vítima, segundo noticiado pelo Correio 24 horas.

Gravidez

Conforme a investigação, a vítima e o suspeito teriam se conhecido há um mês. No fim de maio, ela comunicou que estaria grávida e ele afirmou que queria fazer o exame de DNA para atestar a paternidade.

Segundo o depoimento, o suspeito agrediu verbalmente a jovem. Ele acusava a vítima de traí-lo com "conhecidos".

A vítima disse que, depois de apanhar e pedir que Igor parasse, ela conseguiu se trancar no quarto. O homem teria tentado entrar no cômodo, gritando com ela, que se assustou e se jogou da janela.