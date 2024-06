Mala com mais de R$ 53 mil em dólares é encontrada em doações do Rio Grande do Sul

Uma mala com mais 10 mil dólares, cerca de R$ 53 mil na cotação atual, foi encontrada em meio a doações enviadas ao Rio Grande do Sul. O caso ocorreu em Pelotas, e o objeto era proveniente de Santos, no litoral paulista.

O achado foi divulgado pelo deputado federal Daniel Trzeciak. Ele encontrou o valor quando sua equipe fazia triagem de doações vindas de quatro carretas.

Os veículos traziam itens como comida, material de higiene pessoal, limpeza, roupas e ração para animais.

O dono do dinheiro é um homem de 77 anos. Ele foi identificado por meio de cartas com seu nome dentro da mala. "Dentro dessa mala havia muitas cartas, muitos envelopes e também dinheiro, cerca de US$ 10 mil estavam dentro dessa mala", informou o parlamentar.

Doador não sabia de dinheiro

Conforme o Uol, o dono não sabia que o dinheiro estava na mala. Ele fez a doação, pois o item estava guardado há mais de 15 anos.

O dinheiro será devolvido, conforme o deputado Daniel Trzeciak: "É um senhor de 77 anos. Estamos devolvendo o dinheiro para quem, de fato, é o dono desse dinheiro".