Giselle Café lança versão em forró de 'Forever by Your Side' com Batista Lima; veja clipe

A cantora e compositora Giselle Café lançou, nesta sexta-feira (3), o projeto audiovisual “Pra Sempre Vou Te Amar”. O clipe é um feat com Batista Lima e apresenta uma versão do hit "Forever by Your Side” de Marc Blatte e Larry Gottlieb.

“Gravar com o Batista Lima foi uma honra e tenho certeza que esse foi o primeiro de muitos projetos juntos. Eu diria que nós entregamos tudo, a nossa química musical foi perfeita. BL é um astro do forró romântico, ele sempre dá o máximo na voz e na interpretação", comentou Giselle Café.

Veja clipe:

As gravações do clipe ocorreram em Fortaleza (CE), no estúdio Camarote de Wesley Safadão, com produção musical de Madimbu. O diretor do clipe foi Pedro Domingos.

O cantor de forró Batista Lima revelou alegria em gravar o hit dos anos 1980. "Foi uma felicidade dupla poder interpretar um grande sucesso ao lado de uma voz que eu sou fã, que admiro muito, uma referência na musicalidade brasileira, minha amiga Giselle Café, me senti honrado".