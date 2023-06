Escute as músicas de São João mais tocadas no Brasil da última década

Nos aplicativos e em eventos nacionais, o forró ganha plays com força no mês de junho. Com as festas de São João em todo o país, hits da música nordestina tomam de conta dos setlists. Segundo levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a canção “Festa na roça”, de autoria de Mario Zan e Palmeira, é a mais tocada —durante o período junino — nos últimos 10 anos.

No top 3 também ficaram “Olha pro céu”, de autoria de Gonzagão e José Fernandes de Carvalho, e “O sanfoneiro só tocava isso”, de Haroldo Lobo e Geraldo Medeiros, na segunda e terceira posições.

Com os direitos autorais pagos e as músicas identificadas, o Ecad pode fazer a distribuição aos compositores e artistas. É a partir daí que a instituição produz os rankings musicais.

Músicas juninas movimentaram R$ 4 milhões aos compositores e intérpretes em 2021

No ano passado, a instituição distribuiu R$ 4 milhões em direitos autorais relativos às festas juninas, contemplando mais de 8.700 compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

O valor distribuído em 2022 foi 27% menor que em 2019, antes da pandemia do coronavírus.

Veja ranking:

1. Festa na roça - Mario Zan e Palmeira

2. Olha pro céu - Gonzagão e José Fernandes de Carvalho

3. O sanfoneiro só tocava isso - Haroldo Lobo e Geraldo Medeiros

4. Asa Branca - Humberto Teixeira e Gonzagão

5. Pagode russo - João Silva e Gonzagão

6. Eu só quero um xodó - Dominguinhos e Anastácia

7. O xote das meninas - Zé Dantas e Gonzagão

8. Esperando na janela - Raimundinho do Acordeon, Targino Gondim e Manuca Almeida

9. Pula a fogueira - Amor e João Bastos Filho

10. Fogo sem fuzil - Zé Dantas e Gonzagão