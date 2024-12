Homem que se diz dono de 'caramelo' aparece, e Taty Girl não consegue adotar cão: 'Muito triste'

A cantora Taty Girl surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar, nesta quarta-feira (18), que não conseguiu adotar o cachorro caramelo que interagiu com ela durante show, em Cajueiro da Praia (PI), na última sexta-feira (13). A forrozeira declarou que um homem, que se diz dono do animal, apareceu.

"Eu não consegui a adoção do caramelo. Eu tô muito triste, porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu criar e cuidar do caramelo", contou Taty Girl. A cantora ainda declarou que sofreu uma crise de ansiedade ao receber a informação.

Veja também João Lima Neto Qual a música mais tocada nas rádios do Brasil? Vozes femininas dominam topo de ranking João Lima Neto DVD de Solange Almeida terá mais de 30 carretas com estrutura, palco de dois andares e 500 pessoas em equipe técnica

Segundo a forrozeira, a equipe dela passou dois dias procurando o animal em Cajueiro da Praia até o homem notar o vídeo em que ela anunciou a adoção do animal.

"Apareceu o dono do cachorro e não quis me dá não. Fiquei muito triste porque as pessoas preferem cuidar do cachorro na rua, do que dá para uma pessoa que vai ter o maior cuidado do mundo", lamentou.

A artista afirmou que um médico veterinário já estava agendado para cuidado do animal ao chegar em Fortaleza. Por fim, ela agradeceu o carinho dos fãs.

Cachorro viralizou por vídeo gravado em show

A cantora Taty Girl decidiu adotar o cachorro vira-lata caramelo que viralizou nas redes sociais ao ser filmado "curtindo" o show dela, na cidade de Cajueiro da Praia (PI).

Durante apresentação, a forrozeira, que estava no palco, pediu para equipe não soltar fogos de artifício para não assustar o animal. Na segunda-feira (16), a cearense postou vídeo afirmando que iria trazer o animal para o Ceará.