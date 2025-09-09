João Gomes explica ausência em show por conta do nascimento de filho e pede desculpas aos fãs

O cantor João Gomes, 23, cancelou o show que faria em Novo Cruzeiro (MG) para assistir ao parto do filho — o que gerou críticas da prefeita do Município, Viviane Pena. Diante da repercussão, nessa segunda-feira (8), o pernambucano decidiu se pronunciar e deu detalhes do parto de risco da esposa Ary Mirelle.

“Ari saiu de uma gravidez de risco para um milagre, velho. Tipo, para quem conhece a história e para quem não sabe também, Ari é tem o colo baixo, histórico familiar dela. É, faz com que ela tenha gravidez de risco. E é a genética, velho, é uma coisa que a gente não pode negar, velho”, contou o artista.

Veja depoimento de João Gomes:

Segundo ele, não havia como prever o dia exato em que o filho Joaquim nasceria: “Por a gestação ser de risco, a gente nunca soube o dia exato que Joaquim ia nascer. Tipo, ele poderia ter vindo em agosto, assim que tirou a cerclagem… Então todos os meus compromissos depois dessa cerclagem era muita sorte dar certo”.

O cantor narrou também os momentos difíceis que viveu ao lado da esposa no hospital: “Foi difícil. E ela chorando, gritando: ‘Ave Maria, você tá doido’. Então, depois tirar esse fio da cerclagem, que ela já tava sentindo muita dor e muito incômodo, ainda teve que induzir as primeiras contrações”.

João disse ainda que assistir ao nascimento foi transformador: “Foi muito diferente, velho. Ari saiu realmente de uma gravidez de risco para um milagre, velho”.

Pedido de desculpas

Ainda em vídeo, o cantor pernambucano aproveitou para pedir desculpas ao público de Novo Cruzeiro.

Ninguém pediu para eu vir aqui falar, mas, no fundo do meu coração, queria me desculpar galera da cidade, não pude fazer a festa, mas eu espero que entenda o meu motivo e que ninguém seja apedrejado assim. Acho que é muito difícil fazer uma festa, é muito difícil. Poxa, eu sei, eu sei porque eu faço festa, porque é minha vida. Mas aqui acho que ninguém poderia fazer o meu papel também não. João Gomes Cantor

Por fim, o cantor falou em retornar em uma nova apresentação na cidade mineira.

“Nos palcos da vida existem altos e baixos. Não sei como será o dia de amanhã, mas a gente consegue se redimir, consegue uma próxima oportunidade. Mas, em casa, como pai, a gente tem que aprender logo cedo que tem momentos que são únicos e que eu vou ter que lutar por ele sempre assim. Porque o tempo não volta, ele é covarde, com todos nós”, concluiu o cantor.