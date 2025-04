Ary Mirelle passa por cerclagem, e João Gomes tranquiliza fãs: 'Joaquim tá bem'

Grávida do segundo filho, fruto do relacionamento com o cantor João Gomes, a influenciadora Ary Mirelly passou por um procedimento de cerclagem na nova gestação, na noite de segunda-feira (31). A intervenção é indicada para as gestantes diagnosticadas com Incompetência Istmocervical — uma alteração no colo uterino que causa riscos de parto prematuro por dilatação precoce ou aborto espontâneo.

No procedimento cirúrgico, o médico dá um ou dois pontos com fio cirúrgico para "amarrar" o colo do útero. Para tranquilizar os fãs do casal, João Gomes publicou mensagem com fotos no Instagram: "cerclagem deu certo, Joaquim tá bem e seguro".

Veja também João Lima Neto Luan Estilizado, Rai Saia Rodada e Zezo levam hits do Capital Inicial, Raimundos e Roupa Nova ao forró; veja João Lima Neto Forró Saborear vai gravar DVD em Fortaleza após retorno de vocalistas; saiba onde e quando

Antes de passar pela cerclagem, já no hospital ao lado do cantor, Ary Mirelle explicou aos seguidores a motivação de passar novamente pelo procedimento.

"Pra quem tá na dúvida, o motivo de eu ter feito a cerclagem novamente é porque meu colo é incompetente e não suporta o peso do bebê e eu tenho alto risco de parto prematuro. Toda gravidez que eu tiver, eu preciso fazer", explicou a influenciadora.

Ary Mirelle passou pelo mesmo na primeira gestação

Em 2023, Ary Mirelle foi diagnosticada com incompetência istmo cervical com 21 semanas da gestação do pequeno Jorge. Ela precisou passar por uma cerclagem de emergência.

Após realizar o procedimento, por 48 horas, ela passou por uma série de cuidados especiais com a manutenção do tratamento com progesterona, repouso relativo e o monitoramento rigoroso para avaliar a ausência de sangramento.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias