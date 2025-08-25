Kaká deixa projeto 'Kaká e Pedrinho'

A coluna confirmou que o cantor Kaká deixou a dupla "Kaká e Pedrinho", nesta segunda-feira (25). No Instagram, ele postou um longo texto falando sobre o período que passou ao lado do amigo de palco, mas sem falar sobre o desligamento. Foi apurado ainda que trâmites legais continuam sendo alinhados com os escritórios Vybbe e Acertei Produções.

Na rede social, Kaká explanou sobre os sentimento ao deixar o colega de palco: "Hoje, escrevo para vocês com a alma em pedaços, mas com a certeza de que tudo o que vivemos juntos foi verdadeiro, iniciou Kaká em texto.

Veja também João Lima Neto No 'Dominguinho', Jota.pê relembra tempo que morou em Fortaleza e aprendeu a tocar violão; assista João Lima Neto Litto Lins assina contrato com a Universal Music Brasil e inicia nova fase na carreira

Na mensagem, ele ainda falou sobre como foi fazer o último show com Pedrinho, realizado no domingo (24).

"Ontem, no Dia do Artista, preferimos o silêncio. Mas esse silêncio não foi vazio. Ele foi carregado de tudo aquilo que não cabia em palavras. Um silêncio cheio de significado, porque algumas emoções só se expressam assim, no invisível. Não sei o que o futuro me reserva", disse o cantor.

Por fim, Kaká falou sobre os próximos passos. "Não sei o que o futuro me reserva. Mas sei que cada momento vivido aqui ficará guardado em mim, como uma chama que não se apaga. O que vier, seja qual for o caminho, será construído com tudo que vivemos, com cada canção que cantamos e com cada memória que nos conecta.

Quem são Kaká é Pedrinho?

Dupla foi abraçada pela produtora de Xand Avião

A Vybbe, produtora de eventos e um dos maiores escritórios artísticos do país, divulgou em novembro do ano passado, a entrada de Kaká e Pedrinho, Léo Foguete, Jonas Esticado, Manim no escritório. Inicialmente, a dupla foi descoberta pela produtora Acertei Produções.

Resta saber, qual será o destino de Pedrinho com a saída de Kaká.

A coluna entrou em contato com o empresário da dupla e aguarda nota sobre o assunto.