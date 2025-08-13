Litto Lins assina contrato com a Universal Music Brasil e inicia nova fase na carreira

O cantor e compositor Litto Lins firmou contrato com a Universal Music Brasil, nessa terça-feira (12), em cerimônia realizada no Rio de Janeiro (RJ). Apelidado de “o Raio”, o artista se destaca por unir o forró tradicional a influências contemporâneas, como o arrocha.

Com quatro EPs já lançados e mais de 25 músicas autorais, Litto construiu uma trajetória marcada pelo equilíbrio entre a essência do forró e a modernidade. O artista, que é natural de Natal (RN), soma mais de 650 mil ouvintes mensais no Spotify e milhões de visualizações no YouTube.

Para o presidente da gravadora, Paulo Lima, o momento marca o início de uma parceria promissora.

Ter o Litto assinando com a Universal Music Brasil é uma grande honra. Ele é um artista novo, com talento e muito completo, que brilha no forró e conversa com vários outros ritmos tradicionais brasileiros. O apelido "o raio" não é à toa. O carisma, a voz e a presença de palco dele são um diferencial para que já já esse raio esteja espalhado por todo o Brasil Paulo Lima Presidente da Universal Music

À coluna, o artista declarou: “assinar com a Universal Music Brasil é a realização de um sonho. É o reconhecimento de muito trabalho e da minha verdade como artista. Quero levar minha música e a energia do forró para todos os cantos do país e do mundo”.