João Gomes faz primeiro show com público presencial no Ceará, e imagens mostram desrespeito a decreto

O cantor João Gomes realizou o primeiro show com público presencial no Ceará no último domingo (10). Imagens da apresentação, no entanto, mostram desrespeito a alguns protocolos sanitários contra a Covid-19, como falta de distanciamento e não uso de máscara. O evento era privado e ocorreu em um hotel na cidade de Camocim.

Em imagens divulgadas por pessoas que estavam na festa, é possível ver o público sem máscara. O distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os participantes também não é respeitado. Um fã chegou a cantar com o pernambucano no palco do evento.

A Prefeitura de Camocim informou que o evento no hotel era particular e todos os protocolos sanitários presentes nos decretos estadual e municipal foram repassados para o responsável pelo evento.

A prefeitura afirmou ainda que não recebeu denúncia de irregularidades do show. Caso isso ocorra, a Vigilância Sanitária do município será acionada para apurar o caso.

Legenda: João Gomes interagiu com público e até cantou com um fã Foto: Reprodução/Instagram



A reportagem entrou em contato com o hotel. A gerente informou que não havia um posicionamento no momento da ligação. A assessoria do cantor foi contactada para falar sobre o evento, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

O que diz a lei no Ceará?

A realização de eventos no Ceará segue uma série de normas estabelecidas no decreto nº 34.279. No estado, a liberação de eventos sociais em buffets, restaurantes, hotéis e barracas de praia é limitado a capacidade em 400 pessoas para ambientes abertos e 200 para fechados, observado, em todo caso, o dimensionamento dos espaços.

Além disso, é preciso realizar o controle rigoroso do acesso, só admitindo o ingresso de pessoas já vacinadas com duas doses ou com comprovação de testagem negativa para a Covid-19 (exame de antígeno ou RT-PCR) em exame realizado no prazo máximo de até 48 horas antes do evento. O uso de máscaras também é obrigatório.

A realização de eventos corporativos em ambientes abertos ou fechados pode acontecer, desde que seja limitado o número de participantes em 600 pessoas em ambientes abertos e em 500 pessoas para eventos em ambientes fechados, observado, em todo caso, o número máximo de pessoas por metragem do espaço estabelecido em protocolo sanitário.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit