Fã homenageia João Gomes com tatuagem do rosto do cantor; veja fotos

Tatuar o rosto do ídolo no corpo é uma das maiores provas de amor que um fã pode fazer. A pernambucana Edenize Carla da Silva, 34, mostrou todo o carinho pelo conterrâneo João Gomes com uma tattoo, no braço direito, de uma foto do cantor.

O tatuador Leo Caberna, 31, passou quatro horas desenhando o rosto de João Gomes no braço da pernambucana. "Rosto é muito delicado, é muito detalhe. A parte que mais doeu foi o boné", comentou, rindo, Edenize. A foto de inspiração foi tirada por Laércio Pioi, fotógrafo do cantor, em DVD gravado no Ceará.

Legenda: Tatuador levou quatro horas desenhando João Gomes em pernambucana Foto: Arquivo pessoal

"Em média, uma tatuagem com o rosto de uma pessoa pode custar de R$ 800 a R$ 1 mil", explicou Leo Caberna. Ele também já fez homenagens de fãs de Gusttavo Lima e David Brazil.

Fã perdeu show no Rio pelo trabalho

Natural de São Vicente Férrer (PE), Edenize mora com a família no bairro Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ela queria ter mostrado a tatuagem para João Gomes no show que o cantor fez na cidade maravilhosa, no último fim de semana. Por falta de liberação no trabalho, não conseguiu ir ao evento.

Edenize mora com a mãe, os irmãos e os quatro filhos. Em casa, todos são fãs de João Gomes e gostaram da tatuagem. Ela chegou a postar a foto no Instagram e recebeu críticas. "Me chamaram de louca, mas eu não ligo. Ele é uma pessoa de muita fé. Eu gosto muito das músicas dele", comentou a pernambucana.

A fã aguarda a próxima passagem de João Gomes pelo Rio de Janeiro para conseguir um encontro e mostrar a homenagem.