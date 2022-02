Jonas Esticado fala sobre lançamentos, casamento e mudança para Recife (PE); assista

O cearense Jonas Esticado, conhecido nacionalmente por canções como "Investe em Mim", conversou com a coluna sobre as novidades da carreira musical e da vida pessoal. Ele se prepara para casar com a influenciadora digital Bruna Hazin no mês de abril, em Recife (PE).

Nesta sexta-feira (18), ele libera o clipe de "Vuco Vuco". A música é uma parceria com o cantor Marcynho Sensação. O cearense pontuou que a canção deve ganhar as típicas dancinhas do TikTok.

Assista entrevista:

Há mais de um ano morando em Recife, em relacionamento com a influenciadora digital Bruna Hazin, o cearense divide o tempo entre shows e idas para Juazeiro do Norte (CE) — o filho e a família vivem na região.

"Já tô preparando para trazer toda minha família para o meu casamento. A gente já escolheu local tudo certinho. Tudo já tá sendo organizado nos protocolos. Não será para tanta gente, mas seguiremos todos os cuidados", declarou Jonas Esticado.

Parceria com Gusttavo Lima

Jonas Esticado é um dos nomes da produtora Balada Music, do sertanejo Gusttavo Lima. Nos últimos anos, o cearense foi presente em lives e em eventos do cantor mineiro.

"Nossa relação só cresce. Eu só fico mais próximo do Gustavo. Antes da pandemia fiz alguns 'Butecos' e durante a pandemia nossa relação ficou ainda mais próxima. Ele tem me ajudado muito. Ele é um anjo que caiu para me ajudar e guiar", ressaltou Jonas Esticado.

Gravação de DVD em julho

Dono de grandes produções audiovisuais, como o projeto "Jonas Intense" e o "Paredão no Talo", Jonas Esticado planeja gravar DVD em julho deste ano. A expectativa é produzir o novo produto no mês de julho.

"A gente estava pensando em um DVD no mês de julho. Estamos acompanhando e observando a questão da pandemia. É um assunto a se pensar. Se tudo correr como a gente quer iremos fazer", sinalizou o forrozeiro.