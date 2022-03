Gustavo Mioto prepara 10 projetos musicais para 2022 e quer gravar maior produção no Nordeste

O cantor Gustavo Mioto viveu anos de intensas produções com o público do Nordeste, antes da pandemia do coronavírus. Em Fortaleza (CE), ele até chegou a gravar DVD. Para 2022, ele retorna forte com a programação de 10 projetos musicais. Em bate-papo, o sertanejo revelou à coluna mirar atenção novamente na região.

Simultaneamente, em cidades com eventos liberados, Gustavo Mioto aposta na realização de duas labels: os projetos "Pé Na Areia" e "Solteiro Não Traí". A expectativa é que as festas ganhem o país em 2022. Segundo Gustavo Mioto, um terceiro projeto deve ser realizado no final do ano em formato acústico.

Assista entrevista:

Nesta semana, ele lançou no YouTube "Gustavo Mioto Sem Cortes - ao vivo em Jaguariúna". O show é a retomada do sertanejo aos palcos diante ao enfrentamento da pandemia.

Cenário musical aberto ao piseiro

Em bate-papo, Gustavo Mioto também falou sobre o ascensão repentina do piseiro nos últimos dois anos. Segundo ele, o espaço alcançado pela juventude do forró foi mais que abraçado pelo público.

"A pandemia possibilitou isso.A galera queria coisas novas. O sertanejo deu uma recuada em um período da pandemia. Essa galera [cantores de piseiro] chegou com músicas felizes e animadas, de festa, que era tudo que a galera estava precisando", explicou o cantor sertanejo.

Gustavo Mioto Cantor Essa ascensão do piseiro é merecida demais por um trabalho bem feito. Tiveram também um trabalho forte, tiveram a sacada dos apps que estavam chegando também. O Brasil é grande de mais. É impossível o sertanejo abraçar todo mundo sozinho. É um país rico em cultura e talento.

Lançamentos

A expectativa de Gustavo Mioto é o que o público possa conferir novas composições da gravação do projeto "Pé na Areia", com expectativa para ser captado no Rio de Janeiro, ainda em março.

"No final do mês quero soltar de três a quatro músicas novas", destacou o sertanejo. Ele ainda sinalizou o desejo de retornar ao Nordeste. "Quero gravar meu maior projeto do ano no Nordeste", ressaltou.

O cantor sertanejo adiantou ainda que já tem na agenda cerca de 20 shows agendados para o Nordeste neste ano, no período de São João.

Parceria com influenciadores digitais

Usuário ativo de Instagram, Gustavo Mioto se mostrou ainda mais presente nas redes sociais nos últimos anos. Também foi notável uma maior relação do sertanejo com nomes conhecidos da internet como os influenciadores digitais Álvaro e Lucas Guedes.

"Eles são uma terapia pra muita gente. O Álvaro, o Lucas, a Rafa, a Gkay, que são a turminha do 'mal', eles são geniais. São muito especiais como pessoas. Como profissionais são terapêuticos. Todos são muito inteligente para produção d e conteúdo. São trabalhadores demais", concluiu.