Tarcísio do Acordeon realiza primeira turnê internacional da carreira nos Estados Unidos

O cearense Tarcísio do Acordeon avança mais uma etapa na carreira musical. Natural de Campos Sales (CE), o cantor irá cumprir agenda de shows nos Estados Unidos em março. É a primeira turnê internacional do forrozeiro.

Os eventos acontecem nos dias 4, 5 e 6 de março, nas cidades de Newark (NJ), Danbury (CT) e Woburn (MA), respectivamente.

Como boa parte dos cantores que realizam turnê nos Estados Unidos, Tarcísio do Acordeon deve se apresentar para a enorme comunidade brasileira que vive no exterior. Um passo rápido na carreira do cearense.

Tarcísio do Acordeon se une a lista de nomes do Ceará ou que vivem no estado que já cumpriram agenda no exterior. Avine Vinny, Matheus Fernandes, Waldonys, Wesley Safadão, Xand Avião e Solange Almeida são alguns dos que já cumpriram agenda em solo americano.

Tarcísio do Acordeon estourou em menos de um ano após se revelar como cantor. O anúncio da turnê em solo americano é curioso dentro de uma carreira com rápida ascensão. Outros nomes com mais tempo de palco ainda não conseguiram tal fato.