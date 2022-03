Novo festival de produtora de Xand Avião, com nomes do piseiro, tem datas alteradas pela pandemia

Um dos maiores festivais de piseiro do país, agendado para 2022, sofre com os efeitos da pandemia do coronavírus. O Festival Viiixe, idealizado pela produtora de Xand Avião, precisou remarcar datas programadas para eventos em Manaus e Goiânia.

Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandes e Zé Vaqueiro são nomes que compõe o casting do festival. O evento tem estreia marcada para acontecer em Fortaleza no dia 12 de março. Até o momento não foi informado sobre a realização ou mudança de data na capital cearense.

Em Manaus, o evento saiu do dia 20 de abril para o dia 11 de junho. "O local, horário e grade permanecem os mesmos, assim como os ingressos já adquiridos continuam válidos", diz o comunicado da produtora Vyybe. A Arena Amazônia será o palco da festa.

Em Goiânia, o festival seria realizado no dia 27 de março. Devido aos decretos contra aglomeração, a festa será remarcada. A produtora ainda não definiu uma data pois aguarda reavaliação da situação da saúde pública.

Decretos contra aglomeração

Em janeiro deste ano, a prefeitura de Goiânia decretou regra da lotação de no máximo 50% da capacidade para o funcionamento de shoppings, cinemas e celebrações religiosas, realização de shows e festas, assim como para os estabelecimentos destinados à recreação e práticas esportivas e recreativas.

A Prefeitura de Manaus suspendeu em 20 de janeiro, por 30 dias, licenças e autorizações municipais para a realização de eventos públicos de qualquer natureza. No texto, o município considerou os casos da variante ômicron na cidade e o aumento de infecções da doença nos últimos dias.

No Ceará, local agendado para estreia do festival, o governo estadual limitou que locais fechados podem receber 250 pessoas. Já festas em áreas abertas podem reunir 500 convidados — ambos com apresentação do passaporte da vacinação.

Um nova posição do governo estadual sobre os eventos deve ser anunciada nos próximos dias.

A coluna entrou em contato com a produtora Vyybe. A empresa informou que novas informações sobre o evento de Fortaleza devem ser divulgadas nas redes sociais do evento pela tarde.