Como João Gomes conquistou 10 milhões de seguidores no Instagram?

O pernambucano João Gomes conquistou a marca de 10 milhões de seguidores de forma surpreendente em 31 de janeiro de 2022. A primeira aparição para o mundo, na live de São João do Sua Música em julho de 2021, o perfil tinha pouco mais de 100 mil seguidores. Nesta semana, passou a ser um dos maiores do forró na atualidade.

Só nos últimos 30 dias, conforme a plataforma de métricas Social Blade, o cantor recebeu 574 mil novos seguidores.

Legenda: Cantor comemorou conquista com banho de champanhe Foto: Reprodução/Instagram

Xand Avião, próximo dos 20 anos de carreira e Wesley Safadão, com 15 anos de forró, demoraram mais a chegar a essa marca, ainda que hoje somem milhões de seguidores, por mérito. Sem desmerecer o trabalho dos demais cantores, os números de João Gomes são avassaladores para uma carreira que começo de fato em julho de 2021

João Gomes Cantor São 10 milhões de pessoas aqui. Desejo boas-vindas e digo que se sintam à vontade aqui comigo. Obrigado, turma. É daí até onde Deus quiser. Hoje, mais que nunca, fiquei pensando nos primeiros passos que dei pra tentar realizar um sonho.(Confesso que tô com um sentimento estranho hoje) E foi com esses mesmos companheiros. Foi com muita fé em Deus. O que ele planta no coração da gente é grande. Nunca se esqueçam disso! eu amo vocês

O timbre forte do pernambucano é o que mais chama atenção no trabalho do forrozeiro. Ao mesmo tempo, a juventude de João Gomes, aos 19 anos, também é destaque no meio forrozeiro.

Conquistas

Quem acompanha o jovem cantor na rede social o viu comemorar cada passagem de milhão com os membros da banda. Algumas postagens merecem destaque e são "culpadas" pelo sucesso do cantor: a primeira live da carreira, a compra do primeiro ônibus, a compra do primeiro apartamento, entre outros momentos.

João Gomes ainda criou personagens. De forma espontânea, um típico cavalo de brinquedo virou personagem nas viagens do forrozeiro. De cinto, ele andava de show em show no ônibus da banda ao lado do cantor. Com pouco tempo, o "carralo" ganhou uma namorada e os dois passaram a viajar com o pernambucano.

Legenda: João Gomes ao lado da avó Josilene Foto: Reprodução/Instagram

Em outubro de 2021, quem acompanhou o programa "Domingão do Huck" foi surpreendido com João Gomes sendo uma surpresa para Ivete Sangalo.

Relação com a família

Nada mais próximo da realidade de muitos brasileiros do que tomar café em copo de plástico e deitar em uma rede no fim da tarde. O cenário destes momentos? A casa da avó. Das cenas mais bonitas no perfil do pernambucano, a relação com a família sempre foi a mais bem vista pelo público.

O ano de 2022 promete ser de bons frutos para João Gomes, se souber manter o que conquista diariamente.