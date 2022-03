Rihanna revela que está no último trimestre da gravidez; cantora vem ao Brasil neste mês

Rihanna acabou com o mistério sobre o estágio de sua gravidez. Em entrevista à revista 'Elle', a cantora revelou que está no terceiro e último trimestre da gestação. Riri espera um filho do rapper A$AP Rocky, com quem vem ao Brasil no dia 26 de março para o festival Lollapalooza.

A cantora acompanhará A$AP em solo brasileiro. De acordo com informações do jornalista Leo Dias, o casal ficará hospedado no bairro do Morumbi, em São Paulo, numa suíte presidencial.

Legenda: Rihanna esbanja estilo durante a gravidez Foto: AFP

Ainda segundo o colunista, o rapper fez uma lista de exigências para a estadia da família no Brasil. Para a segurança da gravidez da amada, pediu que uma ambulância neonatal e um obstetra que fale inglês estejam disponíveis 24 horas para eles, além de adotar um forte esquema de segurança.

O cantor ainda revelou o desejo de conhecer a culinária brasileira. Dentre as comidas típicas, A$AP pediu:

cuscuz e manteiga de garrafa (pedido de Rihanna)

pão de queijo (pedido da Rihanna)

churrasco diverso (queijo coalho e pão de alho incluso)

bobó de camarão

mocotó

rabada

buchada

arroz-doce

caldo de siriri

vaca atolada

tapioca

mandioca frita

açaí (pedido de Rihanna)

feijão-tropeiro

arroz carreteiro

goiabada

frutas nacionais

doce de leite

canjica

Belvedere

suco de maracujá

cereais

energético

caipirinha

pamonha

feijoada completa (pedido de Rihanna)

acarajé

guaraná Jesus

O casal começou o namoro em novembro de 2020, segundo a imprensa americana. No mesmo ano, Rihanna revelou que gostaria de ter "três ou quatro filhos" durante entrevista à Vogue americana.