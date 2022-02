Cearense faz redação sobre cantora Rihanna e é aprovado em vestibular no Ceará: ‘fiquei em choque’

Diva pop, empresária, inspiração para redação em um vestibular cearense. Quando o estudante Filipe Aragão escolheu Rihanna para ser o principal ponto da sua redação do vestibular 2022.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece), ele não imaginava que alcançaria quase a nota máxima da prova e garantiria vaga no curso dos sonhos: medicina veterinária.

Marcando 59 dos 60 pontos máximos permitidos na redação, Filipe Aragão, de 18 anos, saiu da mesmice na hora de escrever. Apostou em algo com qual ele tem mais proximidade, e não nas tradicionais inspirações acadêmicas.

“A proposta [de gênero biografia] dava indícios de que seria a melhor opção inventar um personagem, criar uma história para ela e falar como ela superou uma crise com base na educação. Mas eu pensei que queria sair da mesmice, pegar alguém já conhecido e falar sobre isso”, conta Filipe.

E foi isso que o estudante fez. Dentre as duas propostas oferecidas pela universidade no vestibular: um editorial sobre mulheres negras, latinas e caribenhas ou uma biografia, em 3ª pessoa, sobre uma mulher que conseguiu mudar a vida através do estudo; ele optou pela segunda.

Na redação, o jovem contou a trajetória da cantora barbadiana Rihanna, desde o início da carreira, quando ela sofreu muito com a má administração dos bens e trabalho, passando pelo momento da história em que através do estudo ela passa a gerir sua carreira, e então ressaltando que hoje ela é CEO da própria empresa.

“Quando eu vi o resultado, eu fiquei em choque. Porque na hora que saí da Uece eu pensei ‘okay, eu estou confiante’, mas quando o tempo foi passando fui ficando apreensivo. Quando abri o resultado, eu fiquei: ‘não, isso não tá acontecendo. Eu consegui’. Não acredito até agora”, relembra.

Aprovação dos sonhos

Com o resultado final divulgado no último dia 31 de janeiro, Filipe sentiu que pôde respirar mais leve, afinal conseguiu a tão sonhada vaga no curso de Veterinária da Uece.

Legenda: Na redação, o jovem contou a trajetória da cantora barbadiana Rihanna, desde o início da sua carreira, quando sofreu muito com a má administração de seus bens e trabalho Foto: Arquivo pessoal

“É um curso que sempre tive interesse desde pequeno”, comenta o estudante “ E o meu maior medo nessa prova era a redação. Eu não sei se sou ruim em redação, mas pra mim é tão cansativo, que era a minha maior preocupação”, completa.

O curso de Veterinária tão almejado por Filipe tem 58 anos, e é um dos mais reconhecidos do estado, principalmente por oferecer o Hospital Veterinário Sylvio Barbosa Cardoso, que presta atendimento popular, o que acaba tornando um dos cursos mais concorridos da instituição.

Filipe Aragão Estudante [Esse resultado positivo] foi o maior alívio da minha vida. Ver uma coisa que eu estava muito preocupado, estudei e mesmo assim estava tenso sobre, deu certo. Dia 7 de março começa o semestre e eu estou tão animado. Estou perdido na minha própria emoção

Futuro

Ao ser questionado sobre o futuro, Filipe frisou que não tem certeza sobre o que se tornará, mas que “quer ser o melhor em sua área de ação”.

“Veterinária tem muitas opções de ação, eu ainda não tenho certeza sobre para qual área irei, mas eu sei que quero oferecer o meu melhor na área que escolher”, finaliza.