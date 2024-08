Pesquisadoras do CE desenvolvem clareador de mancha facial e desodorante à base de aroeira-do-sertão

Pesquisadoras da Universidade Federal do Ceará (UFC) desenvolveram um gel facial capaz de clarear manchas de pele, como o melasma, e também um desodorante à base de aroeira-do-sertão, uma planta nativa da Caatinga.

O estudo é de Érika Diógenes, hoje doutora em desenvolvimento de Medicamentos, e da doutora e professora do curso de Farmácia, Tamara Gonçalves.

A aroeira-do-sertão é uma planta nativa da Caatinga, mas ela também é encontrada em outros biomas como o Cerrado e a Mata Atlântica. De acordo com Tamara, a planta é bastante estudada para fins medicinais aqui no Ceará, mas não para fins cosméticos e foi por esse caminho que ela levou a pesquisa com Érika.

Legenda: O sérum é fruto da tese de doutorado da Doutora Érika Diógenes Foto: Acervo Pessoal da Érika Diógenes

Tamara Gonçalves destaca que o produto tem ação multifuncional, pois além de clarear a pele, também tem outras propriedades.

“O nosso sérum apresentou resultados muito bons no clareamento de manchas, mas também no tratamento da acne e em ação fotoprotetora.”

A professora destaca que foram necessárias 25 formulações até chegar à fórmula final do produto que não perdesse sua ação clareadora ou causasse algum problema dermatológico.

SÉRUM FACIAL

O sérum facial de aroeira-do-sertão, de acordo com a pesquisadora, é 100% vegano, ou seja, utiliza apenas produtos naturais e ecológicos, desde a extração das folhas até a fabricação e não leva nenhum composto animal. O produto foi dermatologicamente testado e aprovado para uso.

Legenda: Sérum facial desenvolvido pela UFC trata melasma e por consequência também trata acne Foto: Tamara Gonçalves

Água

Extrato da aroeira-do-sertão

Óleo Vegetal

Emulsionante Vegetal

O sérum é indicado para ser usado à noite antes de dormir, e ao acordar, a indicação é que o produto seja retirado com a lavagem do rosto. De acordo com a Tamara, o produto é multifuncional.

DESODORANTE

O desodorante, além de desodorizar e clarear as manchas das axilas, também tem insumos na sua composição para hidratar a região. Segundo Tamara, ambas as formulações foram desenvolvidas livres de essenciais, silicones, etoxilados, parabenos e álcool, caracterizando uma formulação hipoalergênica.

Legenda: Desodorante também tem propriedades clareadoras Foto: Tamara Gonçalves

O estudo passou por cinco etapas durante o processo, foram eles:

Produção e análise fotoquímica do extrato Teste de segurança e eficácia in vitro do extrato (ensaios de avaliação da atividade clareadora, antioxidante, fotoprotetora) Desenvolvimento da formulação Estudo de estabilidade da formulação Avaliação clínica da segurança da formulação

“Os nossos produtos podem ser considerados veganos, pois todo o processo de extração da matéria prima e produção é livre de exploração animal e há uma preocupação em usar apenas o que é necessário, como as folhas da aroeira-do-sertão, sem precisar ‘matar’ a planta para fazer os produtos. O teste para saber a segurança das formulações foi feito em um laboratório que não faz testes em animais.” Tamara Gonçalves Doutora e Professora em Farmácia

A pesquisa durou quatro anos e foi concluída em 2023. A UFC fez o depósito de patente do produto no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a pesquisadora Tamara busca por empresas do setor de cosméticos, por meio de rodas de negócios, interessadas em adquirir a pesquisa para que possa ser comercializada.

Legenda: A pesquisa mostrou resultados positivos no clareamento de melasma com resultados em pouco tempo de uso Foto: Tamara Golçalves

A UFC informou à reportagem que auxilia os inventores por meio da UFC Inova.

"Nós também temos como função o apoio ao inventor e inventora nesse processo de escrita da patente (que obedece uma redação e normas específicas), por meio de fluxos e modelos disponibilizados em nosso site, de mentorias realizadas por nosso corpo técnico, bem como através de intermediação de mentorias com o INPI (quando são aspectos mais técnicos e científicos). Sazonalmente também realizamos cursos sobre a temática."

Legenda: Érika Diógenes a esquerda segurando o sérum facial e Tamara Gonçalves a direita Foto: Acervo Pessoal / Tamara Gonçalves

