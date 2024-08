Inmet publica aviso de baixa umidade do ar para 78 municípios do CE; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo devido à baixa umidade do ar. Isso quer dizer que o índice está variando entre 30% e 20%, condições consideradas abaixo do ideal. No Ceará, 78 cidades podem ser afetadas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) enfatiza que o ideal é que a umidade do ar oscile entre 60% e 80%. A recomendação do Inmet é para as pessoas que vivem nas regiões afetadas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas e evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. O alerta tem início às 11h deste sábado (31) e termina às 21h do mesmo dia.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o tempo vai permanecer estável durante o final de semana, com temperaturas em torno de 38°, principalmente sobre o Centro-Sul do Estado.

Segundo Frank Baima, meteorologista da Funceme, o tempo quente e seco deve ser amenizado pela velocidade dos ventos, especialmente em regiões serranas e da faixa litorânea, com ventos de até 65 km/h.

CONFIRA CIDADES AFETADAS

Abaiara Acopiara Aiuaba Altaneira Alto Santo Antonina do Norte Ararendá Araripe Arneiroz Assaré Aurora Baixio Banabuiú Barbalha Barro Boa Viagem Brejo Santo Campos Sales Caririaçu Cariús Catarina Cedro Crateús Crato Deputado Irapuan Pinheiro Ererê Farias Brito Granjeiro Icó Iguatu Independência Ipaporanga Ipaumirim Ipueiras Iracema Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Jardim Jati Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Madalena Mauriti Milhã Missão Velha Mombaça Morada Nova Nova Olinda Nova Russas Novo Oriente Orós Parambu Pedra Branca Penaforte Pereiro Piquet Carneiro Poranga Porteiras Potengi Potiretama Quiterianópolis Quixadá Quixelô Quixeramobim Saboeiro Salitre Santana do Cariri São João do Jaguaribe Senador Pompeu Solonópole Tabuleiro do Norte Tamboril Tarrafas Tauá Umari Várzea Alegre

Para qualquer dúvida ou em caso de problemas, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

*SOB A SUPERVISÃO DA JORNALISTA DAHIANA ARAÚJO