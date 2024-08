Funceme aponta redução de aspecto cinza no céu após circulação de ventos favoráveis no Ceará; veja

O céu sobre o estado do Ceará se encontra mais limpo, aponta a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta quarta-feira (28). Na semana passada, moradores foram surpreendidos por um aspecto acinzentado no ar, ocasionado pelas queimadas na Amazônia e Pantanal.

Conforme a Funceme, imagens de satélite mostram a entrada de ar mais limpo proveniente do oceano Atlântico, que ingressou na região após a passagem de uma frente fria que chegou até a Bahia e dissipou o aspecto acinzentado. O cenário deve permanecer positivo nos próximos dias, pois a circulação atmosférica deve manter a presença do ar com menor concentração de material particulado.

Veja também Ceará Trecho da avenida Desembargador Moreira deverá ter fiação subterrânea Ceará Acidente entre carro e caminhão bloqueia duas faixas da CE-040

CÉU ACIZENTADO NO CEARÁ

Moradores de Fortaleza e de outros municípios, como Horizonte, Pacajus e Maracanaú notaram um aspecto acinzentado no céu na semana passada. A situação também foi percebida em outros estados brasileiros como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, o oeste do Paraná, parte de Minas Gerais e trechos de São Paulo e Amazonas.

Segundo a Funceme, o cenário foi causado pelas queimadas que atingem a Amazônia e o Pantanal. A fundação explica que o aspecto cinza foi causado pela presença de fumaça em baixos, médios e altos níveis da troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima da superfície. Além disso, a baixa umidade relativa do ar, característica desta época do ano, facilita o transporte de aerossóis da superfície para a atmosfera, como poeira, por exemplo.

O cenário também foi causado pelo transporte de fumaça de queimadas que ocorrem no continente Africano trazidas pelo vento sobre o Oceano Atlântico na direção do Nordeste do Brasil. A Funceme ainda apontou que focos de calor e incêndios pontuais que ocorreram em pequena quantidade, no interior do Nordeste do Brasil, também impactaram o cenário.