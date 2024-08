Céu cinza no Ceará é resultado de queimadas na Amazônia e Pantanal; entenda

É provável que muitos moradores de Fortaleza tenham notado uma variação na coloração do céu nos últimos dias, com um aspecto acinzentado. A população de Horizonte, Pacajus e Maracanaú também notou essa alteração. Na verdade, esses fenômenos têm afetado vários outros estados do Brasil.

Além do Ceará, a fumaça das queimadas já atingiu estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, o oeste do Paraná, parte de Minas Gerais e trechos de São Paulo e Amazonas.

De acordo com a Funceme, as causas para esse cenário estão relacionadas com a baixa umidade relativa do ar, que facilita o transporte de aerossóis e, principalmente, com as queimadas que atingem a Amazônia desde a última sexta-feira (16).

"O principal motivo é a presença de fumaça em baixos, médios e altos níveis da troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima da superfície (até cerca de 15 km acima da superfície)", destacou a Funceme em nota.

A fumaça de queimadas na região Amazônica, no Pantanal e de forma pontual em outras regiões acaba sendo transportada pelo vento, de forma mais difusa, devido a circulação atmosférica.

As queimadas que ocorrem no continente Africano também podem influenciar na presença de fumaça e de material particulado em algumas regiões, sendo transportadas pelo vento de Leste sobre o Oceano Atlântico na direção Nordeste do Brasil.