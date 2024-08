Acidente entre carro e caminhão bloqueia duas faixas da CE-040

Uma colisão entre um carro e um caminhão causou um fluxo lento de veículos em trecho da CE-040, na manhã desta quarta-feira (28). O acidente ocorreu no km 30, no sentido do município de Aquiraz (CE). A Polícia Militar do Ceará informou que uma equipe do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foi acionada para a ocorrência de acidente de trânsito.

A motorista do carro foi identificada sendo uma mulher de 32 anos. Ela sofreu ferimentos leves e foi socorrida com escoriações para unidade hospitalar.

Veja também Ceará Peça de airbag que matou motoristas em Fortaleza foi confundida com tiro; entenda Ceará Trecho da avenida Desembargador Moreira deverá ter fiação subterrânea

Conforme a PM, os veículos ocupam duas faixas da via, os policiais militares do BPRE orientam a fluidez do trânsito e aguardam o reboque.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada ao local.