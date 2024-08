Peça de airbag que matou motoristas em Fortaleza foi confundida com tiro; entenda

Um estudo divulgado nesta segunda-feira (26) pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) revela que dois acidentes distintos em Fortaleza, que resultaram na morte de dois motoristas, foram provocados pela fragmentação e lançamento de uma peça do sistema de airbag dos veículos. Inicialmente, a lesão presente no corpo de uma das vítimas foi confudida com tiro.

O primeiro acidente aconteceu em setembro de 2022, no bairro Mondubim. Um homem, de 38 anos, dirigia um carro modelo Corolla quando sofreu um acidente e veio a óbito. O corpo foi encontrado na posição do condutor, com uma perfuração no pescoço, que chegou a ser confundida com uma lesão provocada por arma de fogo.

“Durante os estudos e processamento dos vestígios, constatamos que a causa da morte foi em decorrência de um fragmento oriundo do sistema de airbag. Durante a colisão frontal, essa peça foi ao encontro da vítima, sendo a causa exclusiva da morte. Começamos a pesquisar e tomamos conhecimento de casos pontuais no mundo e decidimos aprofundar nosso conhecimento técnico-científico sobre o assunto”, explica o perito criminal da Pefoce, Fernando Viana.

O laudo da Pefoce diz que "após minuciosa análise constatou-se que o objeto retirado do corpo da vítima trata-se de um fragmento do dispositivo de acionamento (insuflador) do sistema para inflar a bolsa do airbag, cuja referida peça fica localizada na região central da direção (volante)”. A peça tinham aproximadamente 23mm de diâmetro e 22mm de comprimento.

Em dezembro de 2023, um acidente semelhante aconteceu no bairro Dionísio Torres. Dessa vez, uma mulher, de 30 anos, teve o crânio atingido pela peça. A vítima chegou a ser levada para um hospital, mas morreu dois dias depois do acidente, devido a gravidade dos ferimentos.

A Pefoce alerta para a importância do motorista ficar atento aos recalls anunciados pelas montadoras, já que os dois veículos envolvidos nas ocorrências tinham solicitação em aberto de recall relacionados sistema de airbag.

No site da Secretaria Nacional de Trânsito, é possível checar quais veículos precisam passar por recall para o airbag.