Adutora de Pedra Branca, no Ceará, é vandalizada e destruída um dia antes da inauguração

A Adutora de Pedra Branca, localizada no Sítio Cachoeira dos Germanos, em Pedra Branca (CE), foi vandalizada na manhã desta terça-feira (27), um dia antes da inauguração oficial do governo do Ceará. Conforme a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), a ação causou "danos severos" no Reservatório Especial do Dispositivo de Quebra de Pressão da Adutora.

O evento aconteceria às 9h de quarta-feira (28), no Centro de Pedra Branca, município localizado a 262 km de Fortaleza. Porém, depois de técnicos da Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra) descubrirem a degradação da estrutura, a inauguração teve que ser adiada e o equipamento terá que ser reformado.

"Foram registrados também danos na estrutura de concreto, manta de impermeabilização interna, tubulação e registros, além da demolição de cercas, mureta e estacas de concreto da urbanização". Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH)

O crime de dano ao patrimônio público está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Abastecimento de água na região

Em nota, a SRH detalhou que a água não chegará do reservatório até a sede municipal devido ao vandalismo.

O dispositivo danificado é responsável por reduzir a pressão dos tubos da adutora, garantindo que a água captada no Açude Cachoeira seja injetada na rede de distribuição de água da cidade de Pedra Branca", afirmou.

A obra visava possibilitar um melhor abastecimento de água na região, que vem apresentando baixo volume do açude Trapiá 2.

Com o incidente, haverá prejuízos não apenas financeiros, mas também de abastecimento hídrico.

Investigações do caso

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Municipal de Pedra Branca.

Nesta terça, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) está realizando as diligências pela área, busando identificar os suspeitos de envolvimento no crime.