Ceará confirma presença do vírus da oropouche em feto morto, mas Ministério investiga causa

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) confirmou a presença do vírus oropouche no feto de uma gestante, de 40 anos, que teve perda gestacional na região do Maciço de Baturité, no início deste mês. Contudo, o Ministério da Saúde (MS) ainda investiga se a doença foi a causa da perda gestacional e o Estado aguarda os resultados dos exames.

Até a última semana, o Estado registra 171 casos confirmados da doença transmitida pelo mosquito maruim.

"Foi confirmada a febre oropouche no caso da gestante, mas somente este. Estamos acompanhando e esperamos que, com a diminuição das chuvas, haja uma queda dos casos", frisa a titular da Sesa Tânia Coelho. O MS possui critérios rigorosos para apontar a causa da perda gestacional e a Secretaria do Estado contribui com o envio de amostras.

O caso investigado é de uma mulher que estava grávida de 34 semanas e foi transferida do Maciço de Baturité para Fortaleza, mas que teve a interrupção da gestação. Quando a informação foi divulgada, a paciente se encontrava com quadro de saúde estável.

"De fato, a transmissão vertical foi confirmada, porque o exame dos órgãos do bebê tinha a presença do vírus. O que não está confirmado pelo Ministério da Saúde é se os achados neste caso são suficientes para afirmar se a oropouche foi a responsável pela morte", acrescenta secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antônio Silva Lima Neto.

Ainda não há uma previsão divulgada para os resultados dos exames, mas o secretário aponta que a tendência é de que os números de casos reduzam com o fim da quadra chuvosa. "São todos casos de mata úmida, mesmo em ambiente de serra, e isso quer dizer que não há um movimento da epidemia para fora do habitat desse mosquito", completa.

SINTOMAS DA FEBRE OROPOUCHE

Febre de início súbito

Dor de cabeça

Dor muscular

Dor articular

Tontura

Dor atrás do olhos

Calafrios

Fotofobia (sensibilidade à luz)

Náuseas

Vômitos

Meningoencefalite (inflamação no sistema nervoso), em casos graves

Manifestações hemorrágicas, em casos graves.

COMO PREVENIR A FEBRE OROPOUCHE

Apesar de causar sintomas parecidos com a dengue, as formas de prevenção são diferentes. A chave da proteção contra a oropouche não é o combate ao mosquito maruim, diferentemente do que ocorre em relação ao Aedes aegypti.

A melhor forma de prevenção é evitar o contato com o vetor, por meio de medidas individuais e coletivas, como: