Professor de escola pública do Ceará é selecionado para curso em escola de Física da Suíça

O professor de Física da rede pública do Ceará, Daniel Luz Pinheiro, foi selecionado para uma formação na Escola de Física da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), em Genebra, na Suíça. O docente de Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Vicente de Paulo da Costa, no distrito de Juritianha, em Acaraú, foi um dos 20 educadores brasileiros selecionados para o programa “Escolas de Professores do CERN em Língua Portuguesa”.

A instituição é conhecida por abrigar o maior acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hádrons (LHC). Além de aulas teóricas, sessões experimentais e palestras, os professores farão uma visita às instalações do CERN, que inclui o centro de processamento de dados, detectores e aceleradores de partículas. Eles também vão participar de uma oficina prática para a construção de uma câmara de nuvens com materiais de baixo custo.

O programa é voltado para professores de Física do ensino secundário de países lusófonos. Ministrado em português, o curso é conduzido por cientistas vinculados à instituição e tem o objetivo de oferecer uma imersão no campo da Física de Partículas. A formação será realizada até o dia 8 de setembro, e o professor conta com apoio da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) para o subsídio de passagens aéreas, ajuda de custo, diárias para hospedagem e alimentação.

“É algo muito maravilhoso”, disse Daniel em entrevista ao Diário do Nordeste. “Para mim, é uma experiência única ter a oportunidade de estar em um ambiente onde você vai ver a pesquisa de ponta nos campos mais modernos da Física, aquilo que tem mais contribuído para o avanço da nossa sociedade, para a compreensão do nosso universo. Isso é fantástico. Não só eu fiquei maravilhado, mas também todos os meus alunos, inclusive ex-alunos”, relata.

O professor explica que é no campo de Física de Partículas que ocorre a pesquisa voltada para a compreensão do funcionamento do universo e que esse entendimento tem “uma repercussão muito forte sobre como a Ciência vai caminhando”. Com isso, ele celebra a importância de, quando voltar da viagem, levar conhecimentos atuais para a sala de aula.

A gente tem que ensinar o básico da Física, aquilo que é cobrado no Enem [Exame Nacional do Ensino Médio], mas tem que estar contextualizando e trazendo essas aulas para aquilo que é trabalhado em termos de pesquisa hoje. E isso faz muita diferença na forma como o aluno percebe a Ciência. Eu acho que isso vai ter um impacto muito positivo no trabalho com os meus alunos. Daniel Luz Pinheiro Professor de física na EEMTI Vicente de Paulo da Costa, no distrito de Juritianha, em Acaraú

Daniel já viajou e, no momento da entrevista, estava em Lisboa, onde participa de reuniões, visitas técnicas e palestras. No sábado (31), o grupo segue para Genebra, onde o curso será realizado. O roteiro também inclui uma visita ao museu de Einstein, na cidade de Berna, na Suíça.

“Estou com muita expectativa de aprender muita coisa e poder dividir isso com os meus alunos de forma lúdica. Pegar essa física mais complexa e conseguir colocar de uma forma mais didática e compreensível para o aluno de Ensino Médio”, diz o docente.

Ele também reflete sobre a importância dessa oportunidade para ampliar a visão de mundo dos estudantes e, quem sabe, despertar o interesse deles pela temática e até pela carreira na área docente.

Lógico que a gente não opera milagre. Existem fatores também muito importantes que precisam ser trabalhados para que a gente tenha mais pessoas valorizando a educação, buscando ser educador. E sabemos que, quanto maior a busca [pela profissão], a qualidade também aumenta. [...] Espero levar para eles curiosidade, interesse, conhecimento, novas experiências e despertar o interesse, inclusive, por esses campos mais complexos da física moderna, que são coisas que a gente nem trabalha no ensino médio, na escola pública. Daniel Luz Pinheiro Professor de física na EEMTI Vicente de Paulo da Costa, no distrito de Juritianha, em Acaraú

*Sob a supervisão da jornalista Dahiana Araújo