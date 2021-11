Uece busca apoio de deputados para ampliar atendimento em hospital veterinário

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) pretende ampliar o Hospital Veterinário Dr. Sylvio Barbosa Cardoso (HVSBC). Já em negociação com o Governo do Estado para implantar uma clínica exclusiva para grandes animais, a instituição também tem buscado apoio de parlamentares como o deputado estadual Acrísio Sena (PT) e o deputado federal Célio Studart (PV), ambos ligados às causas ambiental e animal, para angariar mais recursos.

Na última sexta-feira (12), assessores dos deputados se reuniram com o reitor da Uece, Hidelbrando Soares, e o vice-reitor, Dárcio Ítalo Teixeira, para debater o assunto. Também participaram o secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Inácio Arruda; o secretário do Meio Ambiente (Sema), Artur Bruno; o secretário executivo de Acompanhamento de Projetos Especiais, Flávio Jucá, da Casa Civil, e outras autoridades.

Na reunião, que apresentou os principais resultados da unidade de atendimento veterinário, ficou acordado entre gestores e assessores que os deputados vão preparar propostas de emenda parlamentar para complementar emergencialmente recursos do hospital como novos equipamentos e insumos.

Legenda: Comitiva de gestores e assessores parlamentares visitou as instalações do Hospital Veterinário. Foto: Chico Gomes/Secitece

Ex-diretor do hospital veterinário, o vice-reitor Dárcio Teixeira ressaltou que o equipamento, além de servir para atender gratuitamente à população, é um importante polo de pesquisa, ensino e extensão. “É um hospital-escola”, definiu.

Inaugurado em 2016, o hospital veterinário da Uece registra, atualmente, uma média de 60 atendimentos diários. Ao todo, desde a fundação, foram feitos 79 mil atendimentos, 12 mil cirurgias e 142 mil exames laboratoriais.

Na unidade, são feitas aplicações de vacinas e ofertados atendimentos clínicos, exames, internações, cirurgias, tratamento intensivo (UTI), orientação técnica, identificação e controle de natalidade de animais abandonados, dentre outros serviços. São cobrados valores populares.