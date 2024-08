Ceará tem 59 trechos próprios para banho de mar; veja locais

O Ceará tem 59 trechos próprios para banho de mar, segundo boletim de balneabilidade das praias cearenses. O relatório foi divulgado, nessa sexta-feira (30), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Desses, 24 estão localizados em Fortaleza. A maior parte dos trechos disponíveis para o lazer da população se concentra no setor leste da Capital, composto pelas praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho, que conta com 12 trechos próprios para banho.

Enquanto no setor centro, banhados pelas águas das praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, conta com sete trechos adequados para banho neste fim de semana e o setor oeste, que compreende as praias da Leste, da Colônia, do Pirambu e da Barra do Ceará, tem cinco locais próprios.

O boletim é elaborado pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento da Superintendência. Os técnicos da Geamo seguem os critérios de balneabilidade descritos na Resolução Conama Nº 274, de 29/11/2000.

Confira todos os trechos próprios para banho de mar:

Leste:

Praia do Caça e Pesca – Na altura da rua Germiniano Jurema

Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08. P

Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues

Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati

Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brigido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01

Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares

Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus

Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho

Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos

Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba

Centro

Praia do Mucuripe – Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe

Praia do Mucuripe – Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe

Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar

Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro

Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho

Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica

Oeste

Praia da Leste Oeste – Próximo à Igreja de Santa Edwiges

Praia do Pirambu – Praia da Leste. Na altura da Av. Filomeno Gomes

Praia do Pirambu – Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda

Veja os trechos impróprios para banho nas praias de Fortaleza

Setor Leste:

Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.

Setor Centro:

Praia do Mucuripe – Porto dos Botes. Na altura da rua Interna

Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar

Praia de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Setor Oeste:

Praia da Colônia – Ao final da Av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece

Praia Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)

Praia Barra do Ceará – Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde

Praia Barra do Ceará – Na altura da rua Bom Jesus

Praia Barra do Ceará – Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras

Praias no interior do estado

O litoral Leste do Ceará possui 17 pontos próprios para banho, com destaque para: Iguape, Majorlândia, Canoa Quebrada e Prainha.

Já o litoral oeste, tem 18 trechos adequados para os banhistas, abrangendo praias como Lagamar do Cauípe, Pecém, Almofala, Jericoacoara e Praia do Preá.