De mosquito maruim a caramujo: como acontece o monitoramento de vetores de doenças no Ceará

Sob lentes de microscópios são analisados mosquitos, insetos barbeiros, caramujos, aranhas e escorpiões, por exemplo, que possam ameaçar a saúde pública no Ceará. Ainda que não seja conhecido, o trabalho articulado em todas as regiões do Estado contribui para antecipar surtos de doenças e criar estratégias de enfrentamento.

Isso acontece na Célula de Vigilância Entomológica e Controle de Vetores da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Por lá, a análise mais recente é com o mosquito maruim, transmissor da febre oropouche, confirmada pela primeira vez no Estado neste ano.

Com esse contexto, foram adquiridos 29 microscópios bacteriológicos e 29 estereomicroscópios (Lupas Entomológicas) para laboratórios distribuídos no Estado, nessa terça-feira (27). Os equipamentos foram entregues durante o 2º Simpósio de Zoonoses, Entomologia e Controle de Vetores com Foco em Uma Só Saúde.

Confira alguns dos vetores analisados

Aedes sp (arboviroses como dengue, zika e chikungunya)

Anofelinos sp (malária)

Haemagogus sp (febre amarela)

Sabethes sp (febre amarela)

Flebotomíneos sp (leishmanioses, conhecida como “calazar”)

Culicoides sp (febre oropouche)

“Nós precisamos de um monitoramento sistemático, cotidiano, das populações de vetores em todo o Estado. Isso não é possível com concentração em Fortaleza, precisamos de laboratórios bem equipados em todo o Estado”, explica o secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antônio Silva Lima Neto.

Na prática, após a coleta dos insetos, é feita uma análise sobre as características da espécie com a possibilidade de verificar se os vetores carregam os vírus, bactérias e parasitas, por exemplo, causadores das doenças.

“A febre maculosa é uma ameaça e a transmissão é pelo carrapato, nós podemos identificar eles por todo o Nordeste. A questão das capivaras, onde ficam os carrapatos, praticamente não existia aqui, mas elas estão surgindo em algumas áreas”, detalha.

Esse monitoramento a longo prazo é importante para acompanhar a evolução das doenças, como o caso da conhecida popularmente como calazar. Por uma adaptação do vetor, mais pessoas começaram a ser contaminadas.

“A leishmaniose visceral era uma doença exclusivamente silvestre, acontecia no Maciço de Baturité e em outras áreas de serra, mas nos últimos 30 anos ela urbanizou. Existem casos em praticamente todos os bairros de Fortaleza”, acrescenta.

Legenda: Novos microscópios foram adquiridos para reforçar o trabalho no Estado Foto: Thamires Oliveira/Sesa

Como funciona o monitoramento

O Ceará possui 17 áreas descentralizadas de saúde e, a maioria, possui laboratórios entomológicos, além do laboratório central, em Fortaleza. A entomologia, inclusive, é a área da ciência que estuda os insetos. No Ceará, são feitas coletas e identificações dos vetores.

As amostras são colhidas com o uso de “armadilhas” para capturar mosquitos, por exemplo, em áreas de mata. Isso é feito por agentes de endemias em todos os municípios cearenses, que enviam o material para os laboratórios.

Luiz Osvaldo Rodrigues da Silva, orientador da célula de vigilância entomológica e controle de vetores, explica que esse trabalho é feito em ações do cotidiano de atuação dos agentes e também em ações específicas, como o que acontece em relação à febre oropouche.

Legenda: Coletas são feitas no Maciço de Baturité Foto: Sesa

“Algumas atividades são de rotina, como no caso de infestação de dengue. Todos os municípios realizam a coleta de formas imaturas (do mosquito) para fazermos os índices de infestação”, exemplifica. Mas as estratégias são diferentes de acordo com a localidade.

“Conforme a região, algumas doenças são mais prevalentes, como a leishmaniose tegumentar. Temos regiões mapeadas, principalmente em serras, com mais importância. A (leishmaniose) visceral já ocorre mais na área litorânea e no sertão”, detalha.

Além das doenças tidas como uma ameaça à saúde pública, os especialistas também monitoram a possibilidade de introdução de outras patologias. “No caso da malária, nós não temos a doença, mas temos o vetor e por isso é preciso fazer a vigilância”, destaca Luiz.

Para lidar com essas doenças é preciso conhecer os vetores, fazer coletas e identificação para pensar em medidas de controle e avaliar isso. Esses equipamentos, têm a finalidade de fortalecer as equipes para que elas possam rapidamente propor ações Luiz Osvaldo Rodrigues da Silva Orientador da célula de vigilância entomológica

Por isso, o orientador defende a ampliação dos microscópios e das equipes de entomologistas para acelerar as investigações e respostas sobre o avanço de doenças no Estado.

“Quando temos equipamentos e pessoas qualificadas para fazer essa identificação, a resposta é bem mais rápida do que depender do nível central, por exemplo. Ter isso na região, faz com que a gente ganhe oportunidade de rapidez”, frisa.

Legenda: Diversos tipos de insetos são analisados Foto: Lucas Falconery

Ao chegar nos laboratórios, é feita a identificação e catalogação das espécies, como acrescenta Roberta Oliveira, coordenadora de vigilância ambiental e saúde do trabalhador.

“Esses laboratórios funcionam como satélites e os municípios têm a possibilidade de mandar insetos para serem identificados. Se temos casos de leishmaniose tegumentar, colocamos armadilhas, coletamos os insetos e o laboratório identifica os mosquitos”, pontua.

A partir daí é possível definir estratégias de controle, como o uso de borrifação costal, e distribuição de repelentes, como o Estado avalia para enfrentar a situação da febre oropouche no Maciço de Baturité

Para avaliar os vírus e bactérias presentes nesses vetores, as amostras precisam ser enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, e o Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará.