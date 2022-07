Novas epidemias no Ceará podem ser causadas por caça e desmatamentos, diz pesquisa

Nos animais silvestres do Ceará, existem microorganismos com potencial de causar epidemias ou pandemias caso saltem, principalmente, por duas janelas: caça e desmatamento. A análise faz parte de uma pesquisa nacional, com participação de cientista cearense, que também aponta a necessidade de monitoramento das zoonoses.

O estudo faz parte do Projeto Redes DTN do Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (SinBiose/CNPq), da Fiocruz do Rio de Janeiro. A Universidade Estadual do Ceará (Uece), ao lado de outras instituições de ensino, integrou o grupo.

A prática de caça de animais silvestres, que acontece de forma generalizada no Ceará, torna o contato mais próximo do ser humano com vírus, bactérias e outros patógenos perigosos à saúde. Em relação aos demais estados, o risco é baixo, mas exige cuidado.

Os pesquisadores avaliaram os estados brasileiros e verificaram que 7 locais possuem alto risco de surtos de doenças infecciosas: Maranhão, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e Mato Grosso. No Ceará, o risco é considerado baixo.

"O risco é baixo, porque o fator de comparação é o resto do País que inclui, por exemplo, a Amazônia. Não quer dizer que o risco não existe, então as políticas públicas precisam ser no sentido de controle do desmatamento", contextualiza o integrante da pesquisa e professor na Uece, Hugo Fernandes.

"A caça é a principal via, porque no momento do abate, do preparo, do armazenamento, da comercialização e, a depender do caso, no consumo, há várias vias de contágio", explica Hugo Fernandes.

Além disso, o desmatamento de áreas com maior biodiversidade, por exemplo, também abre margem para isso acontecer. "Se aumenta o contato, uma hora vai acontecer uma mutação para infectar seres humanos, aumentando a possibilidade disso acontecer".

Um exemplo prático disso são os casos de hanseníase associados à caça do tatu no Ceará e outras doenças que ainda carecem de mais estudos. "Precisamos de pesquisas que, de fato, consigam monitorar os patógenos de vida silvestre", completa.

Essa investigação aconteceu a partir de um banco de dados, com informações de 2001 a 2019, sobre 8 zoonoses que afetam os estados brasileiros.

Zoonoses avaliadas:

Doença de chagas

Febre amarela

Leishmaniose cutânea e visceral

Leptospirose

Malária

Raiva

Esquistossomose

Foram considerados fatores como a perda da cobertura de vegetação natural e diversidade de mamíferos e indicadores sociais.

Os cientistas também avaliaram a vegetação dentro dos municípios e o grau de isolamento das cidades, que reflete o acesso a outras cidades para cuidados especializados de saúde.

“Em conjunto, eles são responsáveis por 80% do padrão que a gente vê de casos de zoonoses no País inteiro considerando 8 doenças que nós incluímos neste estudo”, explica Gisele Winck, pesquisadora da Fiocruz.

Caça no Ceará

A vigilância sanitária pode ser um caminho para evitar o consumo de animais silvestres, como propõe o professor Hugo Fernandes. Barrar esse tipo de alimentação desordenada evita o contágio por patógenos.

"Garantindo segurança alimentar às populações tradicionais, porque o problema é quando isso chega nos centros urbanos grandes quantidades de carne de caça com várias vias de contágio", pondera.

Hugo Fernandes Pesquisador A gente precisa falar em desmatamento zero no Ceará e controle do desmatamento legal. Precisamos de vigilância sanitária mais ampla e levar à sério o consumo de animais silvestres dentro do Estado

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) informou que ações de combate à caça ilegal acontecem por meio do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA). Além disso, a Sema exerce atividades de reflorestamento e criação de unidades de conservação.

“A Sema executa programas e projetos que articulam ações para elevar a quantidade e a qualidade das áreas protegidas no Estado. Uma das principais estratégias é expandir as áreas protegidas ampliando e qualificando espaços naturais dos municípios e de particulares”, completou por nota.

Vulnerabilidade nos centros urbanos

Os pesquisadores também avaliaram a estrutura das cidades, como fatores socioeconômicos, exposição à esgoto e lixo doméstico, vegetação e até a disponibilidade da população ao serviço de saúde.

Essas vulnerabilidades, associadas à caça e ao desmatamento, abrem brechas perigosas para o surto de doenças. “Dependendo de como a gente responde isso, há esse potencial de criar pandemia também, como a gente está vendo hoje”, frisa Gisele.

O cenário envolve diversos aspectos e a pesquisadora contextualiza as crises simultâneas que vivemos, da saúde e economia até aos cortes na educação.

Gisele Winck Pesquisadora Essas crises tendem a amplificar ainda mais esse problema. Quando você tem uma crise econômica, as pessoas não conseguem mais comprar proteína no mercado, vão buscar no ambiente natural

Gisele destaca a relevância da troca de informações entre saúde, educação e meio ambiente, por exemplo, além da disponibilização mais precisa de dados para que os cientistas possam realizar análises mais aprofundadas.

“Não é possível desassociar a saúde humana da saúde ambiental. Então, a gente precisa integrar nossas políticas públicas”, conclui.

