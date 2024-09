Incêndio em vegetação é registrado às margens de estrada em Caucaia

No começo da tarde deste sábado (31), um incêndio em vegetação atingiu uma área da Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, nas proximidades da rodovia 085, em direção à CE-090. A situação foi relatada ao Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) por volta das 12h02, após um morador da região ter notificado o ocorrido.

Veja também Ceará Ceará tem 59 trechos próprios para banho de mar; veja locais Ceará Após impasses sobre custeio de viagem, alunos de Fortaleza ganham medalhas na Olimpíada de História

O foco do incêndio estava localizado próximo à Fazenda do Arruda e às margens da estrada, nas proximidades do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e dentro da Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado.

A propagação do fogo fez com que o incêndio se aproximasse de uma fazenda e de um posto de combustível nas proximidades.

Legenda: O foco do incêndio estava localizado às margens da estrada, nas proximidades do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (PRE) Foto: Kid Jr

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) mencionou: “O incêndio estava alastrado para os dois lados da estrada, indo em direção ao posto de combustível".

As equipes de combate a incêndio foram mobilizadas para controlar o avanço das chamas, focando na contenção do fogo para evitar danos adicionais e garantir a segurança das áreas afetadas.