Esquilo Scrat da 'Era do Gelo' finalmente pega a noz em animação de despedida; assista

Foi o esquilo dente de sabre Scrat que abriu o primeiro filme da franquia 'A Era do Gelo', em 2002. De lá para cá, cinco produções ganharam vida pelo trabalho de animadores do estúdio Blue Sky. Após 20 anos, os criadores divulgaram, nesta quinta-feira (14), a cena em que o animal pega a noz e ganha o seu tão esperado final feliz.

O vídeo foi criado pelos produtores como um gesto de despedida: o estúdio foi fechado em abril de 2021, depois da Disney comprar a 20th Century Fox.

Blue Sky Equipe "Nos últimos dias da Blue Sky Studios, uma pequena equipe de artistas se reuniu para fazer uma cena final. Essa cena é um adeus, uma despedida em nossos próprios termos".

Carta de despedida

A Blue Sky Studios foi responsável por produzir outras animações que ganharam destaque no Brasil, como 'Rio', 'Rio 2' e 'O Touro Ferdinando'. Após 34 anos de muito trabalho e criação, o estúdio foi fechado ao ser comprado pela Disney.

O cofundador da Blue Sky, Chris Wedge, compartilhou uma carta de despedida, com a notícia de fechamento do estúdio no dia 7 de abril de 2021. "Enviamos 34 anos de gratidão e apreço aos nossos amigos e fãs em todo o mundo".

Legenda: Carta de despedida do estúdio foi compartilhada nas redes sociais Foto: Reprodução/Twitter

Carta na íntegra:

"Nos últimos trinta e quatro anos, nós, tal como nosso personagem obstinado Scrat, buscamos algo que às vezes parecia inatingível. No entanto, de vez em quando, conseguimos colocar nossos braços em torno de nossas próprias versões dessa noz indescritível. Infelizmente, não é possível segurar nada para sempre.

Nós nos divertimos dando vida aos nossos filmes mais do que deveria ser permitido para qualquer um. Esperamos que vocês tenham sido capazes de sentir um pouco dessa alegria. Obrigado, do fundo de nossos corações coletivos da Blue Sky, por estarem conosco todos esses anos. Com tremenda gratidão, o cofundador, Chris Wedge, e seus amigos da Blue Sky Studios".