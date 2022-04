Músicas e trajetórias: veja como foi a festa de ontem (23) do BBB 22

Os quatro últimos participantes do Big Brother Brasil 22 curtiram a noite desse sábado (23) com espumante, lembranças da edição e shows de diferentes gêneros musicais.

A festa “Memórias” começou quando os brothers Paulo André, Douglas, Eliezer e Arthur receberam um figurino especial da produção e descobriram o tema pelo telão da sala da casa.

Pouco depois, devidamente trajado, o ‘Top 4’ chegou ao evento e acompanhou uma série de imagens da infância de cada um no telão principal, enquanto outros cliques do #FeedBBB e dos momentos dos brothers em festas passadas passavam em outras telas.

Shows

A primeira atração da noite foi um show exclusivo do cantor havaiano Jack Johnson, dono de hits como ‘Upside Down’, ‘Better Together’ e ‘Sitting, Waiting, Wishing’. O músico se apresentou pelo telão principal, assim como os outros artistas depois dele.

Além de Johnson, agitaram a última festa da casa mais vigiada do Brasil Felipe Araújo, Di Ferrero, Paula Fernandes, Marcynho Sensação, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e a banda Melim, que tocou o sucesso “Abrigo” e deixou os confinados emocionados.

Brindes e nostalgia

Na madrugada, Eliezer distribuiu taças, abriu uma garrafa de espumante e brindou com os meninos: “A nós! Chegamos!”, comemorou o brother, último do quarto Lollipop.

O clima de nostalgia balançou todos os participantes. Vendo imagens da edição na tela, Paulo André se deparou com um clique seu e da ex-participante Jade Picon, com quem viveu um romance, e disse, emocionado: “Esse plano com a Jade ficou animal”.

O atleta olímpico lembrou também de seu melhor amigo na casa, o surfista Pedro Scooby, último eliminado do programa. “Estamos juntos, moleque. Eu te amo”, declarou.

Desentendimento

Depois de Paulo André consolar Arthur Aguiar, que chorou quando viu sua trajetória no programa, os brothers tiveram alguns desentendimentos.

Um deles foi pouco antes do show de Paula Fernandes. Quando a cantora foi anunciada no telão, Paulo André “alfinetou” Arthur: “Vai ter nada”, disse, brincando. Arthur retrucou: “Mano, teu argumento foi ridículo, não tem nada a ver”. Paulo rebateu: “Estou zoando, moleque. Larga de ser rabugento. A uma hora dessa do campeonato...”, refletiu.