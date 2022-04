Enquete BBB 22: Arthur Aguiar, Eliezer ou DG? Vote em quem você quer fora da casa

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer estão no 18º paredão do Big Brother Brasil 22. Os brothers acabaram na berlinda após resultado da última Prova do Líder. A eliminação de um dos três acontecerá no próximo domingo (24).

Como restavam apenas quatro participantes, apenas o vencedor da liderança conquistou a "imunidade". O restante foi direto para o Paredão. Assim, o líder Paulo André garantiu sua vaga na final do reality.

Vote na enquete:

inter@

Vencedor da Prova do Líder

Após 18 horas de prova, a dinâmica foi finalizada às 19h de hoje. Paulo André, o PA, ganhou a liderança.

A dinâmica foi de resistência, sem limite de duração, e contou com o patrocínio de uma empresa fabricante de automóveis. O novo líder ainda leva para casa um carro 0 km.

Às 17h57 desta sexta-feira (22), seguiam na disputa Arthur Aguiar e Paulo André. No entanto, Arthur foi eliminado às 19h depois de não apertar o botão.

Douglas Silva foi o primeiro brother a deixar a prova. Eliezer também foi eliminado. DG foi eliminado da disputa por deixar as luvas de boxe caírem do porta-malas do carro. E Eli trocou itens de lugar.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn