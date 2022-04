Saiba quanto cada finalista pode ganhar em prêmios no BBB 22

O país irá conhecer o vencedor do Big Brother Brasil (BBB) 22, nesta terça-feira (26). Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André concorrem ao prêmio máximo de R$ 1,5 milhão, que vem acompanhado de um carro 0 km para o vencedor.

O segundo colocado do reality, por sua vez, leva R$ 150 mil. Já o terceiro coloca R$ 50 mil na conta.

Finalistas já somam prêmios em dinheiro por provas do reality

O ator Douglas Silva já é dono de dois carros, que na versão mais básica pode custar R$ 85 mil. Além disso, em dinheiro, DG faturou R$ 10 mil em uma prova do líder e outros R$ 10 mil em uma prova de imunidade, além de R$ 2,3 mil que levou em uma das dinâmicas.

O intérprete de Dadinho, personagem de "Cidade de Deus", ganhou uma máquina de lavar, um headset e R$ 60 mil que pode ser convertido em pagamento de aluguel de uma plataforma de imóveis patrocinadora do programa.

O atleta Paulo André obteve o maior valor em dinheiro conquistado no programa: R$ 100 mil pela conquista da 12ª Prova do Líder. Ele também ganhou mais R$ 42 mil em outras provas, um carro na última prova do líder, uma máquina de lavar e de R$ 60 mil para usar pagando aluguel da mesma plataforma de imóveis.

Já o ator Arthur Aguiar não ganhou tantos prêmios como os demais finalistas. Foram R$ 30 mil em provas, R$ 12 mil em compras de roupas de um dos patrocinadores, R$ 60 mil em aluguel de um dos patrocinadores e R$ 2 mil em delivery de outro patrocinador.