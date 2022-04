Que horas será a apuração do Carnaval 2022 do Rio e de SP? Veja onde assistir

As escolas de samba campeãs do grupo especial do Rio de Janeiro e de São Paulo serão conhecidas na tarde desta terça-feira (26). A apuração das notas acontece simultaneamente nas duas cidades.

Os vencedores serão definidos no Sambódromo do Anhembi, em SP, e no Sambódromo da Sapucaí, no RJ. O evento começa às 16h.

A decisão será baseada no Manual do Julgador, elaborado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e pela Liga Independente das Escolas de São Paulo.

São nove quesitos com notas de nove até dez. Os representantes das escolas de samba participam do momento.

Quando e onde vai passar a apuração?

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Carnaval 2022 ocorre nesta terça-feira (26), às 16h. A TV Globo transmite a apuração.