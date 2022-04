Primeira noite do Carnaval Rio 2022 tem acidente, fantasia de 50 mil cristais e Nossa Senhora

A volta dos desfiles de escola de samba marcou o Sambódromo da Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite dessa quarta-feira (20). Como de costume, a passagem das agremiações na avenida contou não só com fantasias e carros alegóricos, mas também com famosos, atrasos, acidentes e improvisos. As informações são do portal G1.

Logo após a abertura, uma menina de 11 anos ficou ferida em um acidente com um carro alegórico da Em Cima da Hora, a primeira escola a desfilar. A garota perdeu uma das pernas ao ser atropelada na saída do Sambódromo, na Rua Frei Caneca, no Centro, ao se afastar da mãe, grávida, para observar um dos veículos da escola com alguns amigos.

A vítima chegou a ser levada para o posto médico da Sapucaí, mas necessitou de transferência para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde permanece em estado crítico.

A perícia feita pelas autoridades ocasionou atraso de mais de uma hora para a passagem da Unidos da Ponte, a terceira agremiação programada para a ocasião.

Improvisos

Enquanto a escola passava, o portão da saída da Marquês de Sapucaí — que fecha após o tempo-limite de um desfile — emperrou no meio. Alguns integrantes e até um carro alegórico passaram pela abertura, mas o equipamento necessitou de improviso para ser desemperrado.

O conserto contou com trabalho de vários funcionários, que usaram até uma serra para cortar o metal da estrutura. Sem sucesso, foi utilizada uma corda para limitar a dispersão das agremiações após as paradas.

Fantasias elaboradas

Seguindo a tradição carnavalesca, as escolas de samba apostaram em fantasias luxuosas e sofisticadas para o esplendor dos desfiles. Na Porto da Pedra, a influenciadora Tatiana Minerato trajou uma fantasia que uniu luz de LED e 50 mil cristais, abrilhantando a avenida como rainha de bateria.

Legenda: Influenciadora divulgou foto ao lado de tambores da escola no Instagram e foi exaltada por usuários da rede social Foto: reprodução/Instagram

"Venho representado a luz do ogãs, que são os ritmistas. Então, tinha que brilhar", destacou a passista, que homenageou a ialorixá Mãe Stella de Oxóssi. Na mesma escola, Anny Alves mostrou uma fantasia caprichada, com 7 mil cristais cravejados, segundo a revista Quem.

Homenagem e devoção

A escola União da Ilha foi além do requinte durante a passagem pela avenida. Com enredo "O vendedor de orações", a agremiação exaltou devoção à Nossa Senhora Aparecida e contou a história da santa.

Na comissão de frente, a atriz Cacau Protásio representou a figura religiosa em alegoria circundada por componentes da escola. A apresentação contou o milagre da libertação do escravo Zacarias e teve até badalo de sinos durante a paradinha da bateria.

Presença de famosos

Diversos famosos marcaram presença ao longo dos desfiles das escolas de samba. Um deles foi o cearense Vyni, ex-BBB 22, que foi à Sapucaí pela primeira vez.

Desfrutando o camarote, o cratense ressaltou a recepção do público. "Todo mundo que passa na avenida me dá tchau, me pedem foto, é um carinho lindo, fico até arrepiado de falar", pontuou o ex-brother. "As pessoas são super educadas e gentis. Experiência incrível!"

Legenda: Vyni permaneceu na Sapucaí até o amanhecer, onde tirou fotos com a avenida quase vazia Foto: reprodução/Instagram

Vyni também frisou a beleza do espetáculo carnavalesco, pausado por dois anos devido à pandemia de Covid-19. "É o meu primeiro carnaval na vida, porque lá de onde eu venho, no interior, não tem muito carnaval. E do nada eu tô aqui, no maior espetáculo do mundo. Estou com meu coração a mil", relatou.

Além dele, outros ex-participantes da edição atual do reality assistiram às agremiações, como Larissa tomásia e Luciano Estevan. O trio chegou a posar para fotos em clima de amizae pós-confinamento.

Outras celebridades também foram vistas nos camarotes. Entre elas, estavam Viviane Araújo, Enzo Celulari, Mileide Mihaile, Monique Alfradique, Giovanna Lancelotti, Miguel Rômulo, Romário, entre outros.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn