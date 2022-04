Desfile das escolas de samba 2022: veja quando vai ser, horário e ordem

Rio de Janeiro e São Paulo voltam a comemorar o Carnaval na avenida a partir desta quarta-feira (20). No Rio, a Marquês de Sapucaí volta a abrir alas para a folia após mais de dois anos fechada. Em São Paulo, as escolas de samba desfilarão no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte paulistana.

A volta dos desfiles das agremiações foi transferida para este mês em janeiro, após reunião entre as prefeituras das duas cidades. A decisão ocorreu considerando o avanço da variante Ômicron do coronavírus.

No Rio, conforme o portal G1, serão, ao todo, quatro dias de apresentações, as quais serão divididas nos grupos Ouro e Especial, cada um com dois dias de desfiles. Na série Ouro, as 15 escolas participantes têm entre 45 minutos e 55 minutos para se apresentar, com a campeã subindo para o grupo Especial no Carnaval de 2023.

Já as agremiações que ficarem nos dois últimos lugares descem para a Série Prata, desfilando na Intendente Magalhães no ano que vem.

As apurações dos resultados do Rio e de São Paulo ocorrem a partir das 16h de terça-feira (26).

Onde assistir à transmissão do Carnaval do Rio Os desfiles do Grupo Ouro serão transmitidos pela TV Globo apenas para o Rio. Já as escolas do Grupo Especial serão transmitidas para todo o País, exceto São Paulo. Já o Desfile das Campeãs do Grupo Especial do Rio será transmitido às 21h30 de sábado (30), exclusivamente pelo canal Multishow.

Calendário da organização dos desfiles:

Quarta-feira (20/4): Primeiro dia da Série A;

Quinta-feira (21/4): Segundo dia da Série A;

Sexta-feira (22/4): Primeiro dia do Grupo Especial;

Sábado (23/4): Segundo dia do Grupo Especial;

Domingo (24/4): Desfile das Crianças;

Sábado (30/4): Desfile das Campeãs.

Confira a ordem e o horário dos desfiles do Rio de Janeiro

Grupo Ouro — Quarta (20)

Em Cima da Hora - 21h;

Acadêmicos do Cubango - entre 21h45 e 21h55;

Unidos da Ponte - entre 22h30 e 22h50;

Unidos do Porto da Pedra - entre 23h15 e 23h45;

União da Ilha do Governador - entre 0h e 0h40;

Unidos de Bangu - entre 0h45 e 1h35;

Acadêmicos do Sossego - entre 1h30 e 2h30.

Grupo Ouro — Quinta (21)

Lins Imperial - 21h;

Inocentes de Belford Roxo - entre 21h45 e 21h55;

Estácio de Sá - entre 22h30 e 22h50;

Acadêmicos de Santa Cruz - entre 23h15 e 23h45;

Unidos de Padre Miguel - entre 0h e 0h40;

Acadêmicos de Vigário Geral - entre 0h45 e 1h35;

Império da Tijuca - entre 1h30 e 2h30;

Império Serrano - entre 2h15 e 2h25.

Grupo Especial — Sexta (22)

Imperatriz - 22h;

Mangueira - entre 23h e 23h10;

Salgueiro - entre 0h e 0h20;

São Clemente - entre 1h e 1h30;

Viradouro - 2h e 2h40;

Beija-Flor - 3h e 3h50.

Grupo Especial — Sábado (23)

Paraíso do Tuiuti - 22h;

Portela - entre 23h e 23h10;

Mocidade - entre 0h e 0h20;

Unidos da Tijuca - entre 1h e 1h30;

Grande Rio - 2h e 2h40;

Vila Isabel - 3h e 3h50.

Desfile das Campeãs 6º lugar - 22h;

5º lugar - entre 23h e 23h10;

4º lugar - entre 0h e 0h20;

3º lugar - entre 1h e 1h30;

Vice-campeã - 2h e 2h40;

Campeã - 3h e 3h50.

Carnaval de São Paulo

Em São Paulo, as agremiações do Grupo de Acesso II desfilaram no último sábado (16). Os demais grupos se apresentam a partir desta quinta (21).

A transmissão mostrará apenas os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, que serão transmitidos apenas para o estado paulista.